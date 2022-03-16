Intel'in Project Endgame Projesinden Yeni Haberler Geldi

Intel, bir basın bülteni ile yeni bulut oyun projesinden yeni detaylar paylaştı. "Project Endgame' isimli projenin, yerel donanım gereksinimlerine ihtiyacı ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.

Görünen o ki bir süredir GPU (Grafik İşleme Ünitesi) üzerine olan çalışmalarına yoğunlaşan Intel, kendi bağımsız grafik kartı ‘Arc’ ile Nvidia ve AMD’ye meydan okumaya hazırlanıyor. Intel’in Arc grafik platformu için düzenlediği son basın bülteninde adı geçen bir proje olan “Project Endgame” ise dikkat çekiyor.

Peki bir süre önce adını duymaya başladığımız “Project Endgame” bizler ve Intel’in geleceği için ne ifade ediyor? Gelin paylaşılan bütün detaylarıyla Project Endgame neymiş, bir bakalım.

Kullanıcılar, yerel donanım gereksinimlerine elveda diyebilir

Intel’in Project Endgame ile ilgili şimdilik pek fazla detay vermemesi nedeniyle projenin tüm detaylarıyla ne olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak elimizde olan bilgilere bakacak olursak, bu proje, bulut platform üzerinden yüksek kaliteli oyunlar ve muhtemelen diğer grafik yoğunluklu programlar kullanabileceğimiz bir sistem olacak.

Intel, Project Endgame'i "Oyun ve oyun dışı bilgisayar deneyimlerinizi geliştirmek için bulut, edge ve eviniz gibi her yerde bilgi işlem kaynaklarından yararlanan birleşik bir hizmet katmanıdır. Project Endgame ile kullanıcılarımızı yerel donanım özelliklerinden kurtarabiliriz," şeklinde tanımlıyor. Bu da demek oluyor ki, bu proje sayesinde kullanıcıların yerel donanım gereksinimlerinden kurtulması muhtemel. Üstelik bu, rakiplerde gördüğümüz gibi yalnızca oyun odaklı da olmayacak.

Bununla birlikte "birleşik hizmetler katmanı", yerel programlara uzak sunucular aracılığıyla biraz işlem gücü sağlamak amacıyla işletmeler arası bir araç işlevi görmekten, tüketicilere yönelik eksiksiz bir oyun akışı hizmeti olmaya kadar pek çok şey anlamına geliyor olabilir.

Öte yandan bunların şimdilik Intel'den gelen açıklamaya dayanan bir tahminden ibaret olduğunu da belirtmek gerekiyor. Intel’in Endgame’i bu yılın ikinci çeyreğinde halka açık bir şekilde tanıtacağını söylediğini düşünürsek bu, bekleyip İntel’in ne gibi planları olduğunu görmekten başka bir şansımız yok gibi gözüküyor.