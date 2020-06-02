Intel’in Whitley Lake İşlemcisi Geekbench’te Ortaya Çıktı

İşlemci piyasasında rekabeti artırmaya devam eden Intel’in beklenen Whitley Lake işlemcilerinden biri Geekbench’te görüldü. 10 nm teknolojisiyle üretilen işlemci, performansıyla kullanıcıları mutlu edecek gibi görünüyor.

İşlemci sektöründe tahtı AMD tarafından ciddi şekilde sallanmaya başlayan Intel, savaşı daha da kızıştıracak yeni işlemci serisini yakında tanıtacak. Whitley Lake ismiyle çıkacak yeni işlemciler, günümüz işlemcilerinden daha iyi performans sunacak ve çıtayı üst seviyeye çıkaracak.

Intel yeni Whitley Lake işlemcilerini tanıtmamış olsa da işlemciler bugün Geekbench ve Sisoft üzerinde ortaya çıktı. Her iki platformda da görülen yeni işlemciler, Intel’in bu savaşı daha da kızıştıracağını kanıtlar nitelikte sonuçlar verdi. Tabii ortaya çıkan bu sonuçları göstermeden önce, sonuçların henüz tamamen üretime hazır olan işlemciler üzerinde alınmadığını söylemekte fayda var. Dolayısıyla işlemcilerin performansı piyasaya sürüldüğünde değişiklik gösterebilir.

Canavar bir işlemci geliyor:

Şirketin Geekbench’te ortaya çıkan işlemcisinin modeli tam olarak yazılmamış olsa da işlemcinin çalıştığı platform ve donanım hakkında birkaç bilgi bulunuyor. Buna göre sonuçları ortaya çıkan işlemci, Microsoft Windows Server işletim sistemine sahip bir bilgisayara yerleştirilmiş.

İşlemci detaylarına geldiğimizdeyse yazan bilgilere göre bu işlemci 24 çekirdeğe ve 48 iş parçacığına sahip olacak. İşlemcinin en yüksek hızına baktığımızda bizi şaşırtan bir sonuç karşılıyor. İşlemci, maksimum 2,89 GHz hıza çıkabilmiş. Tabii bu düşük hızın nedeni, bu işlemcinin muhtemelen bir prototip olması olabilir ancak bu düşük hıza rağmen Intel’in yeni işlemcisi, tek çekirdekte 4.048 puan, çok çekirdekte 41.962 puan elde etmeyi başardı.

İşlemcinin görüldüğü bir diğer platform olan Sisoft’ta da sonuçlar ve bilgiler tamamen aynıydı. Tüm bu sonuçlara göre Intel’in Sunny Cove mimarisine sahip olacak yeni işlemcileri, bu mimari sayesinde büyük bir performans artışı yaşayacak. Bununla birlikte şirketin 10 nm’lik üretim sistemine geçmesiyle ek bir artış daha görülecek.