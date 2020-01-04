Intel, Yapay Zeka Alanında 2 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Intel, İsrailli yapay zeka yonga üreticisi Habana Labs'ı satın aldığını duyurdu. 2 milyar dolara yapılan anlaşma, Intel'in daha önce Nervana Systems ve Movidius'la yaptığı yapay zeka yatırımlarının son halkası oldu.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel, İsrailli yapay zeka yonga üreticisi Habana Labs'ı satın aldığını duyurdu. Satın alma işleminin 2 milyar dolar değerinde olduğu da belirtildi.

Son anlaşma, Intel'in daha önce yapay zeka alanında Nervana Systems ve Movidius'u satın alarak yaptığı yatırımların son halkası. Habana Labs, geçtiğimiz temmuz ayında Gaudi AI eğitim işlemcisini tanıttı. Gaudi AI'ın GPU temelli sistemlerden 4 kat hızlı olacağı söyledi.

Şirketin bir süredir Intel'in radarında olduğu, ABD'li devin yapay zeka piyasasında öne geçmek için çalıştığı iddia ediliyordu. Intel'in cep telefonu sektöründe yaptığı hatayı yapmayıp bu sefer fırsat kaçırmak istemediği düşünülüyor.

Intel'in 2019 yılında yapay zeka kaynaklı gelirlerinin 3,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Gelirler bir önceki yıla göre yüzde 20 artarken şirketin yapay zeka alanındaki toplam değerinin 2024'e kadar 24 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Intel Genel Müdür Yardımcısı Navin Shenoy, yeni şirket alımıyla birlikte şirketin yapay zeka stratejisini geliştireceklerini kaydetti. Shenoy, müşterilerine her performans ihtiyacına uygun çözümler sağlayacaklarını da sözlerine ekledi. Intel yetkilisi, Habana'nın yüksek performanslı eğitim işlemcili veri merkeziyle birlikte şirketin yapay zeka arzının güçleneceğini belirtti. Shenoy ayrıca alımla birlikte, gelişmekte olan yapay zeka iş yoğunluğunun üzerine gitmek için de standartlar temelli programlama ortamının sağlanacağını söyledi.

Intel'in şimdilik Habana Labs'ı bağımsız bir işletme olarak çalıştıracağı ve şu anki yöneticilerini yerinde tutacağı belirtiliyor. Habana Başkanı Avigdor Willenz'ın şirketlere danışmanlık için yerinde kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Intel'in 2016 yılında derin öğrenme şirketi Nervana Systems'ı 400 milyon dolara satın almıştı. Intel, makine öğrenmesi alanının veri merkezi için önemli olduğunu düşünüyor. Aynı yıl Intel, dronelar ve akıllı kameralar gibi ürünlerin içindeki bilgisayarlı görme modellerini çalıştırabilecek küçük yongalar üreten Movidius'u da satın almıştı.