En Pahalı iPhone 14'ün Fiyatı 50.000 TL Olursa Şaşırmayın!

ABD, Los Angeles merkezli köklü yatırım şirketi Wedbush’un analist tahminlerine göre Apple, iPhone 14’leri iPhone 13’lerden 100 dolar daha yüksek fiyata satmaya hazırlanıyor. Bu da telefonların Türkiye’de fiyatlarını ciddi şekilde uçuracak.

Apple’ın iPhone 14 ailesini tanıtmasına yaklaşık 2 ay kaldı. Eylül ayında görmeyi beklediğimiz yeni iPhone’lar, Covid-19 sonrası küresel ekonomik çalkantıların ve çip krizinin silinmeyen izlerinin gölgesinde tüketiciyle buluşacak. Bu da milyonlarca adet üretilmesi planlanan cihazların fiyatlarında artışa işaret ediyor.

Ancak bu artış tahmini sadece mevcut şartları göz önünde bulunduran bizlerin ulaştığı bir sonuç değil. 1955’te kurulan ABD’li yatırım firması Wedbush’un kıdemli analistlerinden Dan Ives’e göre Apple; iPhone 14’leri bir önceki nesle göre 100 dolar daha yüksek fiyatla satışa sunmak için hazırlık yapıyor.

iPhone fiyatlarındaki 100 dolarlık artış, Türkiye’deki iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Model Fiyat (TL) iPhone 13 mini 128 GB 700 dolar* iPhone 13 mini 256 GB 800 dolar iPhone 13 mini 512 GB 1000 dolar iPhone 13 128 GB 800 dolar* iPhone 13 256 GB 900 dolar iPhone 13 512 GB 1100 dolar iPhone 13 Pro 128 GB 1000 dolar* iPhone 13 Pro 256 GB 1099 dolar iPhone 13 Pro 512 GB 1299 dolar iPhone 13 Pro 1 TB 1499 dolar iPhone 13 Pro Max 128 GB 1100 dolar* iPhone 13 Pro Max 256 GB 1199 dolar iPhone 13 Pro Max 512 GB 1399 dolar iPhone 13 Pro Max 1 TB 1599 dolar

Bu sorunun yanıtı için iPhone 13 ailesinin yukarıdaki güncel dolar fiyatlarına göz atabiliriz. Toplam 4 farklı modeli olan serinin başlangıç modeli olan iPhone 13 mini ile ikinci modeli iPhone 13 arasında 100 dolar; üst segmentin başlangıç modeli iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max arasında da yine 100 dolar fark var. İki segment arasındaki başlangıç fiyat farkı ise 200 dolar. Ayrıca tüm iPhone 13 modelleri için geçerli olan bir kural daha var: Bir üst hafıza seçeneğine ilk artışta fiyatlar 100'er dolar, ikinci ve Pro'larda geçeri üçüncü artışlarda 200'er dolar artıyor.

Önemli detay: Apple'ın dolar bazlı fiyatları TL'deki gibi değişken değil

Apple’ın fiyat politikası dolar bazında hep sabit ilerliyor. Fiyat artışları, ekonomik koşullar sebebiyle Türkiye gibi değişken ekonomilere özgü bir durum. ABD’de yaşayan bir kişi, yeni iPhone’un 699 dolardan başlayacağını 3 yıl önceden biliyor. iPhone 13 Pro’yu 1000 dolara alacağını 3 yıl önceden bile biliyor. Apple’ın zam kararı işte bu yüzden önemli. Yani bu fiyat artışı Türkiye ekonomisine değil, Apple genel merkezine bağlı bir karar.

Peki dolar fiyatlarındaki bu farklar Türkiye’ye nasıl yansımış?

Model Fiyat (TL) iPhone 13 mini 128 GB 21000 TL* iPhone 13 mini 256 GB 23000 TL iPhone 13 mini 512 GB 27000 TL iPhone 13 128 GB 22500 TL* iPhone 13 256 GB 24.499 iPhone 13 512 GB 28.499 iPhone 13 Pro 128 GB 30000 TL* iPhone 13 Pro 256 GB 32000 TL iPhone 13 Pro 512 GB 36000 TL iPhone 13 Pro 1 TB 38800 TL iPhone 13 Pro Max 128 GB 33000 TL* iPhone 13 Pro Max 256 GB 35000 TL iPhone 13 Pro Max 512 GB 39000 TL iPhone 13 Pro Max 1 TB 41800 TL

Bol 9’la kafanızı yormamak adına tüm fiyatlara 1’er TL eklediğimizde Türkiye’deki tabloyu daha net görüyoruz. Başlangıç modeli iPhone 13 mini ile iPhone 13 arasında 2000 TL, üst segment iPhone 13 Pro ile Pro Max arasında 3000 TL fark var. İki segment arasındaki başlangıç fiyat farkı 7.500 TL. Ayrıca tüm iPhone 13’lerdeki ilk hafıza artışında 2 bin, ikinci hafıza artışında 4000 TL fiyat farkı oluşuyor. Pro modellerine özel sunulan son hafıza seçeğinde ise 2800 TL fiyat farkı oluyor.

Hatırlatalım: Apple, 10 ayda iPhone 13 fiyatlarına 5 kez zam yaptı. Ancak bu zamların sebebi dolar-TL farkıydı

Türk Lirasının dolar karşısında giderek değer kaybetmesi sebebiyle Apple Türkiye’nin aldığı zam kararları, 6 Haziran 2022 tarihli son artışla birlikte en üst model iPhone 13 Pro Max 1 TB’ın fiyatını 41 bin 800 TL’ye kadar getirdi. TL’nin dolar karşısında dönem dönem yükselişe geçse de uzun süredir çizdiği düşüş grafiği eğer kalıcı olursa bu zamlara yenisi de eklenecek gibi görünüyor.

Özetle; iPhone’ların 50 bin TL seviyesini görmesi için Apple’ın zam yapmasına gerek kalmayabilir. Eğer her şey bugüne kadar olduğu şekilde deva ederse 50 bin TL’yi görmek işten bile değil.

Sonuç: Apple’ın +100 dolarlık fiyat farkı Türkiye’ye +2000 TL olarak yansıyor (şimdilik):

1 Ekim 2021 - 6 Haziran 2022 arasındaki dolar kuru %89 oranında artarken iPhone 13 fiyatları %87,50 oranında artış gösterdi. Yani Apple, dolar-TL kurunun izini takip ediyor. Bu hesapta 6 Haziran tarihini baz almamızın nedeni son fiyat artışının o tarihte yapılmış olması.

Günümüz şartlarının değişmeyeceğini ele aldığımız bir senaryoda en pahalı iPhone modelinin fiyatı 41 bin 800 TL’den maksimum 45 bin 800 TL’ye yükseliyor. Ancak dolar kurundaki ani bir yükselişle birlikte gelecek 100 dolarlık taban fiyat zamlarıyla bu fiyatın 50 bin TL üzerine çıkarması an meselesi.