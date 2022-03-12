Kadınların birçok sektörde yer almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen International Women’s Day 2022, 12 Mart tarihinde başlıyor.

Kadınların bilişim, teknoloji, mühendislik, girişimcilik ve birçok sektörde daha görünür olmasını ve yer almasını teşvik eden Women Techmakers (WTM) Google tarafından desteklenen ulusal bir topluluk olarak biliniyor.

2017 yılından beri ülkemizde de bu toplantıları ve International Women’s Day etkinliğini yürüten WTM Kütahya ekibi, bu yıl da bu etkinliği bir kez daha düzenlemeye hazırlanıyor.

Etkinlik, 12 Mart’ta Kütahya’da yapılacak

12 Mart tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF Amfi-2’de düzenlenecek olan etkinliğe katılım ise tamamen ücretsiz olacak. Etkinlikte bu yılki tema ise ‘Progress Not Perfection’ olacak.

Etkinlikte, Googl’a Uzanan Bir Kariyer Serüveni, Oyun Geliştirirken Topluluklarda Bulunmanın Faydaları, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Android Compose 101 ve Tensorflow ile ilgili birçok zengin içerik ve alanında uzman konuşmacılar katılımcıları bekliyor.

Eğer sizde bu etkinliğe katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıya tıklayarak kaydolabilirsiniz.