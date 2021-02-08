İnternet Aboneliği Cayma Bedelinin İadesine Karar Verildi

Tüketici Hakem Heyeti, vadedilenin altında hızlar aldığı için internet aboneliğini iptal ettiren bir kullanıcının cayma bedelinin iadesine karar verdi. Servis sağlayıcının karara itiraz hakkı olsa da henüz bir savunma dahi gelmiş değil.

Abone olunan internet paketinin çok altında internet hızları almak, pek çok internet kullanıcısının yaşadığı bir sorun. Konya’da yaşamına devam etmekte olan Onur Kızılçay, bu sorundan yakınan internet kullanıcılarından yalnızca biriydi ve bu konuda vermiş olduğu hukuk mücadelesini kazanmasını bildi.

2019 yılında, aylık 90 TL ücret karşılığında bir internet servis sağlayıcısına abone olan Onur Kızılçay, taahhüt edilenin çok altında internet hızları alması üzerine abone olduğu ISS ile defalarca iletişime geçti ancak bir sonuç alamadı. Sonrasında aboneliğini aylık 150 TL’lik bir pakete kadar yükseltmesine rağmen sorunu çözülmeyen Kızılçay, son çare olarak aboneliğini iptal ettirdi.

Aboneliğini taahhüt bitmeden iptal ettirdiği için 1.200 TL cayma bedeli ödeyen Onur Kızılçay, bu bedeli ödememesi gerektiğini düşünerek Ekim 2020’de avukatı aracılığı ile konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. 31 Ocak 2021 itibarıyla konuyu neticeye bağlayan heyet, Kızılçay’ı haklı buldu ve servis sağlayıcının cayma bedelini iade etmesine karar verdi. Kızılçay, konuyla ilgili hukuk mücadelesini şu şekilde anlattı:

“İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL'lik paketi 150 TL'ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2. ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim.

İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın.”

Onur Kızılçay’ın avukatı olan Emre Akman ise verdikleri hukuk mücadelesi ile ilgili olarak, “İnterneti alırken belli bir bedel karşılığında alıyoruz ve verdiğimiz ücretin karşılığını da almak istiyoruz. Eğer ki internet sağlayıcıları, belirtilen hizmeti veremezse haliyle caymak istiyoruz. Ancak bu internet sağlayıcıları tüketicinin bu haklı gerekçesini göz ardı ederek, 'cayma bedeli' adı altında ücret talebinde bulunuyor.

Bu tüketici kanununa göre açıkça aykırılık teşkil ediyor. Müvekkilim internet sağlayıcısından gerekli verimi alamadığı için 15-20 defa müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri hep müvekkilimde suç bularak kablolarınız eski, modeminiz esik gibilerinden taleplerde bulunuyorlar. Müvekkilim hepsini yerine getiriyor; ancak herhangi bir düzelme olmuyor. Bunun ardından müvekkilim taahhüdünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. İnternet sağlayıcı da bunun üzerine 1200 TL'lik cayma bedeli çıkarıyor.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili icra işlemlerini başlattıklarını belirten Akman, “Biliyorsunuz ki Tüketici Hakem Heyeti, karşı taraftan da bir savunma istiyor. 30 günlük bir savunma süreleri var. Ancak açıkça kanuna aykırı olduğu için karşı taraf internet sağlayıcısı hiçbir şekilde savunma vermedi. Zaten Tüketici Hakem Heyeti kararı, mahkeme kararı niteliğindedir. Biz de gerekli icra işlemlerini başlattık. Şu an da paramızı alma sürecindeyiz. Vatandaşlara tavsiyemiz; bu şekilde hukuksuz yollarla alınan paralara boyun eğmemelidir. Herkes hakkını arasın, kimse ücretsiz bir hizmet almıyor” dedi.