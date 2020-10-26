Türkiye’deki elektronik haberleşme abonelerinin uzun yıllardır bekledikleri e-Devlet hizmeti yürürlüğe girdi. Artık abonelik iptalleri için faks çekip göndermeye, dilekçe ile abonelik merkezlerine gitmeye gerek kalmadı. e-Devlet üzerinden Abonelik Fesih Başvurusu için yapılması gerekenleri adım adım anlattık.

İnternet, sabit ya da mobil telefon ve kablo TV gibi elektronik haberleşme hizmetlerinin abonelik iptali, artık e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye dair hizmet, e-Devlet portalında vatandaşlara sunulmaya başlandı.

Abonelerin online iptal taleplerinin ardından hizmet sağlayan şirketler, 24 saat içerisinde ücretlendirmeyi durdurmak zorundalar. Bu işlemler için daha önce geçerli olan dilekçe ile başvuru veya faks çekme gibi prosedürler, artık tarihe karıştı. Sabit ya da mobil telefon, internet ve TV abonelik iptali e-Devlet'ten nasıl yapılır, adım adım anlattık.

e-Devlet ile abonelik iptali nasıl yapılır?

Adım #1: BTK'nın e-Devlet'teki Abonelik Fesih Başvurusu sayfasına gidin,

BTK'nın e-Devlet'teki gidin, Adım #2: E-Devlet hesabınıza giriş yapın, İşlemi yapabilmek için mobil, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da elektronik bankacılık yolu ile giriş yapmalısınız.

E-Devlet hesabınıza giriş yapın, Adım #3: Açılan listeden aboneğinizi iptal etmek istediğiniz şirketi bulun,

Açılan listeden aboneğinizi iptal etmek istediğiniz şirketi bulun, Adım #4: Abonelik sorgula'ya tıklayın,

Abonelik sorgula'ya tıklayın, Adım #5: Başvuruda bulunun,

Başvuruda bulunun, Adım #6: Başvurunuzu aynı hizmet sayfası üzerinden kontrol edebilirsiniz.

NOT: Hizmet yayına alınır alınmaz yaşanan yoğunluk nedeni ile "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." hatası ile karşılaşabilirsiniz. İptal işlemlerinizi günün daha seyrek saatlerinde tamamlamanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki işlemlerin tamamını e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Mobil uygulamayı açtıktan sonra e-Devlet hesabınıza giriş yapmanız, hizmet arama bölümüne "BTK'nın hizmetler listesindeki "Abonelik Fesih Başvurusu" hizmetine tıklamanız yeterli.

Abonelik iptal başvurunuzun ardından hizmet sağlayıcı şirketlerin, aboneliğinize dair ücretlendirmeyi 24 saat içerisinde durdurması gerekiyor. Eğer ücretlendirme durdurulmaz, hizmet sağlayıcınız faturalandırma işlemine devam ederse müşteri hizmetleri aracılığı ile iptale ilişkin başvurunuz olduğunu hatırlatabilirsiniz.

Abonelik iptal hizmetleri hangi servis sağlayıcılarını kapsıyor?

Söz konusu e-Devlet hizmeti, Türkiye genelinde 200 bin veya daha fazla aboneye sahip olan işletmeciler için geçerli. Yani sözleşme yaptığınız servis sağlayıcısı şirket yerelse ve abone sayısı 200 binin altında ise e-Devlet üzerinden iptal başvurusu yapılamıyor. Bu tip işletmelerin aboneliklerini iptal etmek için faks veya dilekçe gibi klasik yöntemlere başvurmak gerekiyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Turksat ve Turknet gibi sağlayıcıların abone sayıları yüksek olduğu için hizmeti bu işletmelerin aboneleri kullanabiliyorlar.

e-Devlet üzerinden abonelik iptali yapılınca taahhüt şartları geçerli mi, cayma bedeli cezası uygulanıyor mu?

E-Devlet üzerinden abonelik iptal talebi işlemi yapmak tamamen ücretsiz. Ancak servis sağlayıcı ile 12 ya da 24 ay sürelerle değişen taahhüt anlaşması yapıldıysa, iptal başvurusunun nereden yapıldığının önemi kalmıyor. Daha önceki dilekçe, faks gibi iptal taleplerinde olduğu gibi e-Devlet üzerinden iptal taleplerinde de anlaşma gereği hizmet sağlayıcı son faturaya cayma bedeli yansıtabiliyor. Bu nedenler abonelik iptali yapmadan önce hizmet aldığınız şirketin müşteri hizmetleri ilee temas kurabilir, iptal halinde yansıtılacak cayma bedeli tutarını öğrenebilirsiniz.