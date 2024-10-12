Geçtiğimiz günlerde yaşadığı saldırı sonrası hizmetlerini durduran Internet Archive ve Wayback Machine yakında yeniden açılacak.

Internet Archive, kısa süre önce büyük bir siber saldırıya maruz kaldıktan sonra hizmetlerini geçici olarak durdurmuştu. Bir süredir erişilemeyen platformla ilgili nihayet beklenen açıklama geldi.

Internet Archive'in kurucusu Brewster Kahle tarafından yapılan açıklamaya göre Internet Archive ve Wayback Machine birkaç gün içinde yeniden aktif olacak. Yapılan saldırı, özellikle 31 milyondan fazla benzersiz e-posta adresiyle ilişkili kişisel bilgilerin ortaya çıkmasına neden olan bir veri ihlali ile sonuçlanmıştı. Saldırıda e-posta adresleri, kullanıcı adları, parola değiştirme zamanları gibi hassas bilgiler ifşa edilmişti.

Internet Archive birkaç gün içerisinde geri açılacak

Şu an itibariyle Internet Archive’ın web sitesine erişmeye çalıştığınızda geçici olarak çevrim dışı olduğuna dair bir uyarı mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Wayback Machine de bu durumdan etkilenmiş durumda ve herhangi bir web sitesi geçmişi şu anda yüklenemiyor.

Kurucu Brewster Kahle, X üzerinden yaptığı açıklamada "Veriler güvende ancak hizmetlerimizi gözden geçirip güçlendirdiğimiz için şu anda çevrim dışıyız. Üzgünüz ancak buna mecburuz. Ekibimiz sorunları çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Birkaç gün içerisinde hizmetlerimiz yeniden aktif olacak." ifadelerini kullandı. Bir aksilik olmadığı senaryoda birkaç gün içinde hizmetler yeniden aktif hâle gelecek.

Yaşanan saldırının ardından Internet Archive'ın ciddi bir güvenlik ihlali yaşadığı iddialarıyla ilgili olarak Have I Been Pwned platformunun kurucusu Troy Hunt, çalınan verileri içeren bir dosya aldığını ve bu dosyanın doğruluğunu teyit ettiğini belirtti. Bugünden itibaren Hunt’ın platformunu kullanan herkes, bilgilerinin ihlal edilen veriler arasında yer alıp almadığı konusunda bilgi alabilecek. Siz de bu site üzerinden mail adresiniz ile veri ihlaline dâhil olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.