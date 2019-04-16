İnternet Dünyasını Tiye Alan Yeni Türk Filmi: Dijital Esaret

Dijital dünyada kendimizi kaybedebileceğimiz pek çok alan var. Sosyal medya mecraları ve oyunlar ise bunun başında geliyor. Peki ya internette yaptığımız hataların cezasını internetsiz kalmakla ödeseydik? Birol Güven'in kaleminden çıkan Dijital Esaret filmi bu konuyu ele alıyor.

İnternet, sosyal medya ve oyun bağımlılıklarına sahip milyonlarca çocuk ve genç var. Üstelik bu bağımlılıkların en kötü tarafı, çoğu kişinin durumu reddetmesi. Örneğin, arraştırmalara göre Türkiye'deki Instagram kullanıcıları günde ortalama 15 kez uygulamaya giriyorlar.

Elbette bu sorunlar sadece ülkemizde değil, tüm dünyada geçerli. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ise internetteki sosyal ceza sistemleriyle gerçek hayattaki ceza sistemlerinin uyuşmaması. Yani internet üzerinden uygunsuz davranınca, gerçek hayattaki kadar kınamaya maruz bırakılmıyoruz. İşte bu özgürlük, suçları daha da işlenebilir kılıyor.

Pek çok televizyon dizisinin arkasında olan MinT yapımın Dijital Esaret filmi ise bu konuyu komedi ve macera harmanlıyor. Filmde temsili olarak sosyal medya fenomenlerini, bilgisayar korsanlarını ve internet bağımlılarını; işledikleri suçlardan dolayı tek bir adada görüyoruz. Bir şekilde yolları keşisen dijital suçlular, dijital esaretlerinden kurtulmak için mücadele veriyorlar.

Emre Kavuk'un yönettiği filmin senaryo koltuğunda Birol Güven oturuyor. Başrolde ise Rasim Öztekin, Özgün Çoban ve Kaan Sevi bulunuyor.

Vizyon tarihi yakında netleşecek Dijital Esaret filminin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: