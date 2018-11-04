İnternet Kafede Yazdığı Oyunu Silinen Çocuk İçin Kampanya

12 Yaşındaki Malezyalı bir çocuğun, 1 yıl boyunca internet kafeye gidip yazdığı oyun virüs sanılarak silindi. Bu olayın üzerine ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Ülkemizde sürekli olarak internetin yetersizliğinden, teknolojinin pahalılığından bahsediyoruz, ancak çevremize baktığımızda bizden çok daha büyük sorunları olan insanlar var. Malezya’da evinde bilgisayarı olmadığı için internet kafede bir yıllık uğraşı sonucu oyun yazan 12 yaşındaki çocuğun yazdığı oyun virüs zannedilerek silindi.

Bu olayın ardından 12 yaşındaki çocuk için yardım kampanyaları başlatıldı. Çocuk, ülke genelinde gündem olurken Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq, “ülkenin en genç yazılımcısı” diyerek Muhammed Thaqif’i övdü, ayrıca bir imam da küçük çocuğa bir bilgisayar hediye etti. Twitter'da da çok fazla mesaj alan bu olayın ardından internet kafenin sahibi, silinen oyunu kurtarmayı başardı.

Azmiyle Örnek Oldu

Genç yazılımcı, geçtiğimiz Eylül ayında oyununu 1 malezya ringiti (ortalama 1,35 TL ) karşılığında Facebook oyun grubunda satmayı planladığını bildirdi, ancak bu mesajın bir hafta sonrasında internet kafe personelinin oyunu ve oyunun yazıldığı programı virüs sanarak sildiğin belirtti. Mesajın devamında ucuza bilgisayar almanın formülünü de soran genç yazılımcı, bu özverisiyle bütün ülkenin ve dünyanın saygısını kazandı.

Thaqif, şimdi kendi evinde hararetli bir şekilde oyununu geliştirmeye devam ediyor. Bu sefer bilgisayarı ona ait olduğu için oyunu silecek kimse de olmayacak. Böyle bir özverinin gelecekte hangi projelerde yer alacağını düşünmek insanda heyecan yaratıyor.