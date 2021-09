İnternet Yıllar Önce Öldü, Herkes Bot: Ölü İnternet Teorisi

Son zamanlarda internette en çok konuşulan komplo teorilerinden biri ‘Ölü İnternet Teorisi’ oldu. Bu teoriye göre internetin kullanımı yıllar önce devasa boyutlarda düşüş yaşadı ve internet şu anda botlar tarafından yönetiliyor. Sizce uçuk mu? Gelin tartışalım.

“Aşıda çip var” teorisi ya da Düz Dünya Teorisi gibi oldukça uçuk komplo teorileri her ne kadar fazla olsa da, bazen karşımıza “aslında ilginç” diyebileceğimiz; “herhalde yoktur” desek bile bizi düşündüren komplo teorileri de çıkabiliyor. Şimdi bahsedeceğimiz komplo teorisi ise her gün kullandığımız ve artık hayatımızın bağlı olduğu sanal ortamı sorgulatıyor; yani interneti.

Teorimizin adı ‘Ölü İnternet Teorisi’. Bu komplo teorisine göre bildiğimiz internet, aslında birkaç yıl önce “öldü”. Yani eskisi kadar kullanılmıyor. İnternetten fayda sağlayan kişiler ise interneti botlarla doldurmuş durumda ve bu botlar, sanki internet çok kullanılıyormuş gibi paylaşım yapıp duruyorlar.

Ölü İnternet Teorisi nedir?

Agora Road’s Macintosh Cafe adlı bir forum sitesinde ocak ayında açılan bir başlığa göre internet, 2016-2017 civarlarında öldü; yani çoğu kullanıcı onu kullanmayı bıraktı. Başlığı açan IlluminatiPirate’a göre birçok sitenin kullanıcıları aslında bot. Bu botlar, interneti kullanılıyormuş gibi göstermek ve bazı fikirleri desteklemek için paylaşım yapıyor ve sitelere trafik sağlıyor. Teoriye göre burada güdülen amaç ise şu: Hükümetler, büyük şirketler ve bazı ‘gizemli’ isimler; kendi düşüncelerini ya da ürünlerini öne çıkarmak istiyor. Buradaki piyonlar ise botlar oluyor. IlluminatiPirate, teoriyi şu sözlerle destekliyor:

“İncelikle sunduğum tüm bu iddialar değerlendirildiğinde teorinin gayet açık olduğunu düşünüyorum. ABD hükümeti, tüm dünya nüfusunu yapay zeka desteğiyle manipüle ediyor.”

İnternet gerçekten ölü olabilir mi?

Teori ilginç, ancak doğruluk payı ne? Önce elle tutulur yanlarına bir bakalım: İnternetin yıllar içinde değiştiği ve değişmeye devam ettiği bir gerçek. Botlar, yıllar içinde internetin her yerinde bulunur hale geldi. Algoritmalar gittikçe daha karmaşık hale geliyor ve şirketler, bu algoritmaları kullanmada gittikçe daha da ustalaşıyor. Elde edilen trafiğin organikliği gittikçe azalıyor ve her şey hep daha da ticari bir hale geliyor.

Ancak şu gözden kaçmamalı ki hepimizin neredeyse tüm tanıdıkları sosyal medya kullanıyor, alışveriş sitelerinden sipariş veriyor ve hemen hemen her işini internetten görüyor. Bu her ülkede böyle ve bu bilgiye her sorduğumuz kişiden ulaşabiliyoruz. Yani internet kullanan kişilerin çok az olması gerçek sandığımız çoğu paylaşımı botların yapıyor olması pek de mümkün değil. Evet, botlar reklam için, izlenme için, gelir için, hırsızlık ve daha birçok şey için kullanılıyor. Ancak bu yeni bir durum değil. Bu yüzden botlar çoğaldı ve hizmet ettikleri daha büyük kuruluşlar olabilir diye internete “ölü” demek pek mantıklı görünmüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Çevrenizdeki insanların büyük çoğunluğu interneti aktif şekilde kullanıyor mu? Sizce son 5 yılda internet kullananların sayısı azaldı mı? İnternet gerçekten Ölü İnternet Teorisi’nde bahsedildiği gibi bir yer olabilir mi? Webtekno editörleri bot mu? Düşünce ve fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.