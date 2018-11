İnternetin En Gizemli Arka Sokağı: Dark Web

ABD'deki son şiddet olaylarının ardından, pek çok kişi çevrimiçi iletişimin içeriği hakkında Dark Web'i gündemine aldı.

Dark Web terimi aslında köken olarak oldukça tekniktir ve genellikle internetin daha az bilinen bazı köşelerini tanımlamak için kullanılır. İnternetin ortaya çıktığı ilk süreçten bu yana var olan bu kavram, teknolojik farklılıklar nedeniyle halk tarafından iyi anlaşılamamıştır.

İnsanlar genellikle Dark Web'i insanların uyuşturucu sattıkları veya çalınan bilgileri paylaştıkları ve Google’ın tahammül edemediği bazı içerikleri barındıran bir yer olarak benimsiyor. Her ne kadar bu içerikleri barındırsa da Dark Web siteleri, sahiplerinin vermek istediği bilgileri içeren diğer web siteleri gibidir ve barındırma yazılımı HTML ve JavaScript gibi standart web teknolojileriyle oluşturulmuştur. Firefox veya Chrome gibi standart bir web tarayıcısı tarafından görüntülenebilen bu siteler yalnızca özel ağ yönlendirme yazılımı kullanan tarayıcılar tarafından da görüntülenebilir. Hem web sitelerine hem de yayıncılarına ziyaretçilerin anonimliğini sağlamak için tasarlanmış bu yazılımlar Dark Web'de dolaşırken insanların güvenliğini de sağlıyor.

Dark Web'deki web siteleri yaygın olarak kullanılan .com veya .org uzantılarıyla bitmez, daha çok .onion ve .i2p uzantıları içerek karmaşık sayı ve rakamlardan oluşur.

1999 yılında, İrlandalı bilgisayar bilimcisi Ian Clarke, Freenet'i, farklı türdeki verileri ana akım internetin merkezi yapısından ziyade merkezi olmayan bir şekilde dağıtmak için eşler arası bir sistem olarak başlattı. Freenet'in yapısı, bir dosyanın yaratıcısının kimliğini içeriğinden ayırır ve bu, anonim web sitelerine girmek isteyen kullanıcıların gizliliklerini korur. Freenet başladıktan kısa bir süre sonra, Tor Project ve Görünmez İnternet Projesi, web sitelerini anonim olarak barındırmak için kendi yöntemlerini geliştirdi.

Tor Browser bu sitelere girmek için kullanılan en yaygın tarayıcıdır. Facebook, The New York Times ve The Washington Post gibi büyük siteler, kullanıcılar arasında güvenli bir şekilde bağlantı kurabilmek için Tor’un anonimleştiren web teknolojisine sahip olduklarını belirttiler.

Ayrıca Tor’un sistemi, kullanıcıların yalnızca Dark Web sitelerine değil, aynı zamanda normal web sitelerine de anonim olarak göz atmalarına izin verecek şekilde ayarlanmıştır. Normal internete özel olarak erişmek için Tor'u kullanmak, Dark Web'e göz atmaktan çok daha yaygındır.

Sonuç olarak Dark Web kavramı, tehlikeli ve yasak şeyler barındırdığı için değil, kullanıcıların gizliliğini sağladığı için 'Dark' veya 'Deep' kelimelerini içeriyor. Birçok illegal içerik de barındıran bu sisteme girmenizi yine de önermiyoruz.