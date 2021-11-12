Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesi ve katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirilmesinin ardından, bu tür saldırı aletlerinin internette satışına izin verilmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Kılıçların -hukuken yasak olmasına rağmen- "hediyelik" kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.

Popüler bir internet sitesinde 849 liraya satılan bir samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiğinin yazılı olduğu görülürken, yaşa ya da alıcının kim olduğuna bakmaksızın ürünler kolayca satılıyor.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor. Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”

Avukat Oktay Keskin, kılıç ve benzeri bıçakların vahim nitelikte silahlar olduğunu söylerken, yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlattı. Oktay Keskin, kılıç satışını şöyle yorumluyor:

“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.”

Hukuk, kılıç satışları ve imalatı için ne diyor?

Avukat Hüseyin Ersöz: 6136 Sayılı Kanun sadece ateşli silahlara ilişkin olmayıp bıçaklar ile saldırı ya da savunma amaçlı yapılmış aletlerin Türkiye’ye sokulması, satılması, satın alınması ya da üretilmesini yasaklayan hükümler içermektedir. Bu çerçevede ‘samuray kılıcı’ olarak isimlendirilen saldırı amaçlı alet de yasak eşyalar arasında yer almaktadır. Kanun’un 14/1. maddesinde düzenlenen suçun cezası ise 2-5 yıl arasında hapis ve 200 güne kadar para cezasıdır. Bu aletlerin ‘hediyelik eşya’ adı altında satılması ise Kanun’un 15. maddesinde yasaklanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu suçun cezası ise 6 ay-1 yıl arasında hapis ve 25 güne kadar adli para cezasıdır.

Avukat Erdal Kılbaşoğlu: 6136 sayılı yasanın 4’üncü maddesine göre ülke içinde kılıç yapılması yasaktır. Sadece bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığı’nca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Kesici/delici özelliği olmayan, dekoratif amaçlı imitasyon ürünler için bir sınırlama yok.

Gökhan Ahi (Avukat): Kesici delici özelliği olmayan, dekoratif amaçlı imitasyon ürünler için bir sınırlama yok ancak tüm özellikleriyle ‘saldırı ve savunmada kullanılmaya’ müsait olan, kanuna göre tanımı yapılan bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. Bu tür aletler sadece ruhsatlı avcılık ve silah dükkânlarında belge ile satılabilir.

Bu tür kılıçların antika değeri varsa, tarihi değeri varsa yurt dışından getirtilebilir.

Adil Serdar Saçan (Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve avukat): Bu tür kılıçları yurt dışından getirebilmek için antika değeri olması gerek. Bu tür kılıçların eğer antika değeri varsa, tarihi değeri varsa yurt dışından getirtilebilir.

Hukuki düzenlemelerle yasaklanmış olsa da hâlâ denetimsiz bir şekilde satışının yapıldığı görülüyor.

"Kılıç satışı yasaklansa bile öldürmek isteyen taşla da ekmek bıçağıyla da öldürür" düşüncesini savunan kişilere şunu hatırlatmakta fayda var: Katil, filmlerde görüp özendiği için bu kılıçlardan alıp cinayet işlediğini itiraf etti. Bu mantık savunulursa taramalı tüfeklerin, keskin nişancı tüfeğinin de yaşa veya sabıka kaydına bakmadan herkese açık bir şekilde satılması gerekirdi. Umarız ki bu konuda acilen bir denetim, düzenleme getirilerek bu tehlikeli ürünlerin satışı yasaklanır.