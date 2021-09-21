Freedom House adlı ABD’li insan kaynakları kuruluşunun 2021 yılı için yayınladığı ‘İnternette Özgürlük’ raporuna göre Türkiye, internet özgürlüğü en kısıtlı ülkeler arasında yer alıyor. 100 üzerinden 34 puanla ‘özgür değil’ sınıfına giren Türkiye’nin arkasında ise Sudan, Mısır, Pakistan ve Çin gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkelerin internet kullanımında ne kadar özgür olduğunu ortaya koyan yeni bir rapor yayınlandı. Raporun hazırlanması için yürütülen araştırmada yer almayan ülkeler de olsa da her kıtadan katılım gerçekleşti. Ülkelerin sanal özgürlük alanında 100 üzerinden puanlandırıldığı listede Türkiye, “özgür değil” sınıfına dahil oldu.

Özgürlüğü derecelendiren puana dayalı sınıflar; ‘özgür’, ‘kısmen özgür’ ve ‘özgür değil’ şeklindeydi. Son sınıfa giren 21 ülkenin bulunduğu listede Türkiye, 34 puanla internette özgürlük sağlamayan ülkeler arasına girdi.

Türkiye, 70 ülke arasından 53. oldu

ABD’li insan kaynakları kuruluşu Freedom House’un yayınladığı ‘2021 İnternette Özgürlük’ raporu, ülkelerin internet konusunda ne kadar özgürlük tanıdığını puanladı. Erişim engelleri, kullanıcı hakları gibi bir çok alt başlıkta değerlendirmeler yapılan roparda 70-100 arası puan alan ülkeler ‘özgür’, 40-69 arası puan alanlar ‘kısmen özgür’, 0-39 arası puan alan ülkeler ise ‘özgür değil’ sınıfına yerleştirildi. Türkiye, 20 diğer ülkeyle beraber ‘özgür değil’ listesinde yer aldı.

Türkiye’nin internet kullanımı, raporda erişim engeli, içerik sınırlaması ve kullanıcı hak ihlalleri gibi kriterlerle incelendi. ‘erişim engeli’ başlığında 15 puan, ‘içerik sınırlaması’ başlığında 10 puan ve ‘kullanıcı hakları ihlallerinde’ 9 puan alan Türkiye, toplamda 34 puanla 70 ülke arasında interneti en özgür 59. ülke oldu. İnternet satın alma gücü alanında ise 59. sıraya yerleşti. İnterneti en özgür ülke ise 96 puanla İzlanda oldu.

Raporda en çok erişim engeli alan içerik türlerinden de bahsedildi. Verilere göre cinsellikle ilgili anahtar kelimeler içeren alan adlarına sahip siteler, en çok engellenen siteler arasında yer alıyor. Ateizmle ilgili sayfalar ise ‘dine hakaret’ gibi nedenlerle erişim engeli alıyor. Terör örgütü propagandası olabilecek sayfalar da hızla engellenirken rapor, Türkiye’de internet kullanımını olumsuz etkileyen farklı öğelere de değinmiş. Örneğin verilere göre Türkiye’de interneti %13’lük farkla en çok erkekler kullanıyor. Elektrik kesintisi ve zayıf telekomünikasyon altyapısı gibi nedenlerle de birçok kullanıcı, internete erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu alanda sorun yaşayan bölgelerin başında ise Güneydoğu Anadolu bölgesi geliyor.