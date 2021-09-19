İran'da yayımlanan bir rapor, ülkede uygulanan erişim engellerine ve yasaklara rağmen nüfusun büyük çoğunluğunun Telegram, Twitter gibi uygulamaları kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu. 'Ulusal güvenlik' gerekçesi ile erişim engeli getirilen Telegram, ülkenin en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarında biri oldu.

İran İstatistik Merkezi, ülkede sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanım oranlarına yer verdiği bir rapor yayımladı. Devam eden erişim engellerinin ve yasakların İran halkının çeşitli sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarını engelleyemediğini ortaya koyan rapor, devlet destekli yerli mesajlaşma uygulamalarının ise tercih edilmediğini gösterdi.

Rapora göre 15 yaş ve üstü İranlıların yüzde 65'inin en az bir sosyal ağa üye olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu da yaklaşık 55 milyon İranlının sosyal medyada aktif bir üyeliği bulunduğu anlamına geliyor. Ayrıca sosyal medya üyeliklerinin son iki yılda yüzde 22 arttığı belirtiliyor.

Facebook, Twitter ve Telegram yasaklı, Instagram ve WhatsApp serbest:

İran'da şu an için WhatsApp ve Instagram'a yönelik bir erişim engeli bulunmuyor. Sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 68'i WhatsApp kullanırken, Instagram için bu oranın yüzde 88 olduğu bilgisi de raporda yer alıyor.

Uzun süredir 'ulusal güvenlik' sebebiyle erişim engeli bulunan Telegram ise bu yasaklara ve erişim engeline rağmen ülkede en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri. 45 milyon kullanıcı tarafından tercih edilen Telegram'da rapora göre günde ortalama 15 milyar mesaj atılıyor.

2017 yılında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan ve rejim karşıtı harekete dönüşen protestolar sonrası Nisan 2018'de erişim engeli getirilen Telegram'ı kullanıcılar VPN yardımı ile kullanıyor. Ülkede aynı zamanda Facebook ve Twitter'da yasaklı uygulamalar arasında bulunuyor.

Yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçebilmek için devlet tarafından desteklenen Soroush, Eitaa, Igap gibi yerli uygulamalar ise İran halkı tarafından tercih edilmiyor.