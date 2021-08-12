İnternetteki Bir Yorum İçin Verilen Hapis Cezası Bozuldu

İnternette yaptığı yorumlar nedeniyle aldığı görevden uzaklaştırma ve hapis cezasını Anayasa Mahkemesi'ne götüren İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Oğuz Demirkaya, cezayı iptal ettirmeyi başardı. Üstelik Demirkaya'ya, konu nedeniyle manevi tazminat ödenecek.

İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Oğuz Demirkaya, internette bazı haberlere yaptığı yorumlar nedeniyle hapis cezası aldı. Yaşadığı olayı üst mahkemeye götüren Demirkaya, bu kez haklı görüldü ve tarafına tazminat ödenmesine karar verildi.

Oğuz Demirkaya, bir internet sitesinde yer alan haberde geçen bir üniversite rektörünün iletişim danışmanıyla ilgili olarak bazı ifadeler kullandı. Kendisi hakkındaki yorumları gören rektörün iletişim danışmanı ise konuyu mahkemeye götürdü.

Hapis cezası ve kamu görevinden yasaklama cezası verildi

Oğuz Demirkaya, Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu'nda da yöneticilik yapıyordu. Yani bir kamu görevlisiydi. Yerel mahkeme, Demirkaya'nın bu ifadelerini kaba ve hakaret içerikli bularak 1 yıl 2 ay 17 gün hapis ve kamu görevinden yasaklama cezası verdi. Aldığı ceza üzerine Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tutan Demirkaya, bu kez şöyle bir sonuçla karşılaştı;

Anayasa Mahkemesi'nin davayla ilgili tespitleri şöyle

Herkes düşüncelerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir .

. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar .

. Temel hak ve özgürlükleri sınırlayan tedbir, toplumsal bir ihtiyacı karşılamalı ve başvurulabilecek en son çare olmalıdır.

ve başvurulabilecek en son çare olmalıdır. Sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz .

. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemdedir .

. Mahkemelerin takdir yetkisi vardır ancak bu Anayasa Mahkemesi’nin denetimindedir .

. Mahkeme kararı ile başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale yapılmıştır .

. Mahkemenin ifadesiyle “kaba” olduğu kabul edilebilecek sözler için hukuk sisteminde daha hafif çok sayıda müdahale olanağı varken oldukça ağır bir ceza verilmesi ve üstelik cezanın kanuni sonucu olarak kamu görevinden yasaklanması ulaşılmaya çalışılan itibarı korumak amacı ile önemli ölçüde orantısız bir müdahale olmuştur.

Bu tespitler doğrultusunda bireysel başvuruyu neticelendiren Anayasa Mahkemesi, şu kararları verdi;

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine

Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılamak yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine

mahkemeye gönderilmesine Başvurucuya net 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararın oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.