İnternetten Konuştuğunuz Kişiye 'Koku Atma' Dönemi Başlıyor

Malezya'da çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, buruna yerleştirilen elektrotlarla o an ortamda bulunmayan kokuları dijital olarak hissettirmeyi başardı.

Malezya Imagineering Institute bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırma görevlisi Kasun Karunanayaka, bir süredir devam eden çalışmalarında sona yaklaştı. Ekibiyle birlikte ortamda hiç var olmayan bir kokuyu hissettirmeyi başaran araştırmacıların önünde halen birkaç engel var.

Ekibin yaşadığı en büyük sorun, deneye katılan kişilerde tek tip bir koku hissettirmeyi başaramamak oldu. Nitekim deneklerin bir kısmı kokuları meyveli, şekerli, naneli ya da odunsu olarak tanımlarken, yaşadıkları deneyime daha fazla dayanamayan bir kesim de deneyi terk etmek zorunda kaldı.

Sırf sohbet ettiğiniz kişi o an size bir kokuyu hissettirmek istiyor diye genzinize kadar bir elektrot sokacağınızı elbette araştırmacılar da düşünmüyor. Gelecek dönemde daha küçük ve esnek elektrotlarla bu teknolojinin hayatımıza girecek kadar yaygınlaşması planlanıyor.