Hulu Dizisi Into the Dark’ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Ekim 2018'de yayın hayatına başlayan Hulu dizisi Into the Dark'ın 'The Current Occupant' adı verilen yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. 17 Temmuz'da Hulu izleyicileriyle buluşacak olan bölümde, akıl hastanesine hapsolmuş bir adamın yaşadıklarına tanıklık edeceğiz.

İlk kez 5 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Hulu dizisi Into the Dark, her bölümde farklı hikâyeler ve farklı karakterlerin işlenmesiyle dikkat çeken yapımlardan biri olmayı başarmıştı. Yaklaşık 90 dakikalık bölümlerin ayda bir kez yayınlandığı bir formata sahip olan dizi, 12 bölümün ardından 6 Eylül 2019’da ilk sezonunu tamamlamıştı.

2. sezon onayını cebine koyduktan sonra 4 Ekim’de yeni sezonuyla geri dönen drama dizisinin temmuz ayında yayınlanacak bölümünden ilk fragman yayınlandı. Julius Ramsay tarafından yönetilen Amerikan Bağımsızlık Günü temalı bu bölüm, 17 Temmuz Cuma günü Hulu ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Into the Dark: The Current Occupant fragmanı:

Senaryosunu Alston Ramsay’nin kaleme aldığı bu bölümde; ürpertici bir akıl hastanesinde hapsolmuş, hafızası olmayan bir adam, aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğundan şüphelenmeye başlıyor. ‘The Current Occupant’ adı verilen bu bölümde, şeytani bir siyasi komplo deneği olduğuna inanan bu adamın akıl sağlığını koruma ve kaçma çabalarına tanıklık edeceğiz.

The Current Occupant bölümünün başrolleri arasında Barry Watson, Sonita Henry, Marvin ‘Krondon’ Jones III, Lilli Birdsell, Kate Cobb, Ezra Buzzington ve Joshua Burge gibi isimler yer alıyor. Bölümün yönetmenlik koltuğunda The Walking Dead, The Purge ve Outcast gibi yapımlarla tanıdığımız Julius Ramsay yer alırken, senaryo tarafındaysa Midnighters’ın senaryosunu da kaleme alan Alston Ramsay’i görüyoruz.

Her ay farklı hikayelere ve farklı karakterlere sahip yeni bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkan Into the Dark’ın bu ayki bölümü 17 Temmuz tarihinde yayınlanacak. The Current Occupant adlı bölüm, video platformu Hulu üzerinden izlenebilecek.