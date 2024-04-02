Apple, yakında AB'deki kullanıcıların "Fotoğraflar" uygulamasını silmesine izin vermek zorunda kalabilir.

Apple’ın başı, son zamanlarda Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle çok ağrıyordu. Teknoloji devi, bu yasa doğrultusunda Avrupa’da App Store’u üçüncü taraf platformlara açmıştı. Öte yandan Safari ve iOS’te de önemli değişikliklere gidilmişti.

Bugün ise AB’nin Apple’ı bir şeye daha zorlayabileceği ortaya çıktı. AB’nin rekabet tarafının başında bulunan Margherete Vestager’in açıklamalarına dayanan bu ihtimal, iOS’in baştan aşağı değiştirilmesine neden olabilir.

Apple, Avrupa’daki kullanıcıların “Fotoğraflar” uygulamasını silmesine izin vermek zorunda kalabilir

Vestager, açıklamasında şirketlerin DMA kapsamındaki zorunluluklarına değindi. Burada bahsettiği şeylerden biri de uygulamaların kolayca kaldırılmasını ve varsayılan ayaların değiştirilmesini sağlama yükümlülüğüydü. Ancak Apple’ın, Fotoğraflar gibi birçok uygulamaların kaldırmaya izin vermediğine dikkat çekti.

Bu açıklama, yakında Apple’ın bir değişiklik yaparak Avrupa’daki kullanıcılara “Fotoğraflar” uygulamasını silmeye izin vermek zorunda kalabileceğini gösteriyor. Konu hakkında henüz kesin bir gelişme olmadığını, Vestager’in açıklamasına dayanan bir ihtimal olduğunu belirtelim.

Tabii ki bu, iOS’in baştan aşağı değiştirilmesine neden olabilecek bir durum. Fotoğraflar, tüm iOS sistemine entegre edilen, fotoğrafların sistem düzeyindeki arayüzü. Yani varsayılan uygulama olmaktan çıkarmak ve üçüncü taraf uygulamalara bu izni vermek çok zorlayıcı olabilir ve büyük değişiklikler gerektirebilir.

Bunun dışında güvenlik konusunda da soru işaretleri doğurabilir. Apple, geçmişte bazı sorunlar yaşansa da fotoğrafları koruma konusunda ciddi hamleler yapan bir şirket. Hâlihazırda üçüncü taraf bir uygulamanın erişmesine olanak tanıyor. İstersek belli fotoğrafları, istersek de hepsine erişim izni verebiliyoruz. Ancak üçüncü taraf bir uygulamanın tamamen Fotoğraflar uygulamasını devralması biraz riskli olabilir.

Apple'ın DMA nedeniyle Avrupa'da şimdiye kadar yaptığı değişiklikler için: