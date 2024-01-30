iOS 17.4 için yayımlanan beta sürüm, yaklaşmakta olan özellikleri ortaya çıkarttı. Kullanıcılar, yeni iOS sürümünde yeni emojiler kullanmaya başlayacaklar. Ancak tek yenilik bu olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde iOS 17.3'ü iPhone sahiplerinin beğenisine sunan ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 17.4 için de kolları sıvadı. Hatta şirket, yeni sürüm için ilk beta versiyonu da yayımladı. Hâl böyle olunca iOS 17.4 ile gelecek yenilikler de ortaya çıkmaya başladı.

iOS 17.4'ün tespit edilen birkaç yeni özelliği var. Bunlardan en dikkate değer olanı ise yeni emojiler olarak karşımıza çıktı.Paylaşılan bilgilere göre Apple, 6 tamamen yeni emojiyi kullanıcılara sunacak. Ancak çok daha fazlası da var. Kullanıcılar, bazı emojiler için yeni ten renklerini kullanabilecekler. Bu da toplamda 100'den fazla emojiye denk geliyor.

iOS 17.4 ile kullanıma sunulacak yepyeni emojiler:

iPhone'lara gelecek yeni emojilerden ikisi, kullanıcıların onay veya red durumları için baş sallama emojisi olarak kullanılacak. Ayrıca mantar ve limon için yeni emojiler bulunacak. Kırık bir zincir ile anka kuşu da iOS 17.4'teki yepyeni emojiler arasında yer alacak. Tüm bunlara ek olarak; insanların yürüdükleri, koştukları, diz çöktükleri, tekerlekli sandalye kullandıkları ve sandalyeye oturdukları emojiler, artık çok daha fazla renk tonu ile kullanılabilecek.

iOS 17.4 ile gelecek diğer yeni özellikler:

Podcast'ler özelliği, metinler oluşturabilecek

Apple'ın yıllar önce kullanıma sunduğu Podcast'ler özelliği, iOS 17.4 ile büyük bir revizyona uğrayacak. Kullanıcılar, yayınların metin hâllerine de ulaşabilecekler. Böylelikle yüklenen bir podcast, artık dinlemenin yanı sıra okunabilecek.

Çalınan Aygıt Koruması, birkaç yeni işlevsellik kazanacak

Çalınan iPhone'lar için güvenlik katmanı oluşturan Çalınan Aygıt Koruması özelliği, birkaç yeni ayar seçeneğine sahip olacak.

Siri, gelen mesajları farklı dillerde okuyabilecek

Apple'ın sesli asistanı Siri, iOS 17.4'te önemli bir yenilik alacak. Kullanıcılar, gelen bir mesajın farklı dillerde okunmasını sağlayabilecekler. Bu durum, Siri'yi kullandığınız dilde bir değişim yapmayacak.

Bulut oyun platformları, App Store'a eklenecek

iOS 17.4 ile NVIDIA GeForce Now ile Xbox Cloud Gaming uygulamaları, App Store üzerinden erişilebilir olacak.