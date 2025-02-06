Apple birkaç hafta içerisinde iPhone'lar için iOS 18.3.1 güncellemesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Apple iOS 18.3'ü kullanıcılara sunmasının ardından iOS 18.4 için kolları sıvamış olsa da tıpkı önceki iOS sürümlerinde olduğu gibi bu sürümde de ara güncellemeler göreceğiz.

Şimdi ise şirket, iPhone kullanıcıları iOS 18.3.1 güncellemesini dâhili olarak test etmeye başlamış durumda. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre bu küçük ama önemli güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

iOS 18.3.1 güncellemesi detayları

Bilindiği üzere ara güncellemeler ana güncellemeler kadar büyük ve yeni özelliklerle dolu olmuyorlar. iOS 18.3.1 de bu güncellemelerden biri olacak ve sistemdeki bazı hataları düzeltmesinin yanı sıra güvenlik açıklarını gidermeye odaklanacak.

iOS 18.3 sürümünde hatalı özetler sunması nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakılan Apple Intelligence bildirim özetlerinin de iOS 18.3.1 güncellemesi ile geri getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Apple, bu ay içinde iOS 18.4 beta sürümünü sınırlı sayıda kullanıcı için teste açmayı planlıyor. Nisan ayında tüm kullanıcılara sunulması beklenen iOS 18.4 ile gelecek özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.