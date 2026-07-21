Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 27 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, iOS 27'nin 4'üncü beta güncellemesini geliştiriciler için yayımladı. İşte yeni özellikler.

iOS 27 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone modellerine gelecek yeni büyük güncelleme iOS 27, geçtiğimiz haziran ayında Apple tarafından tanıtılmıştı. Birkaç aydır da Apple’ın düzenli olarak iOS 27’nin beta sürümlerini yayımladığını görüyorduk. Şimdi ise firma, iOS 27’nin 4’üncü beta sürümünü geliştiriciler için resmen yayımladı.

iOS 27 Beta 4, iPhone’lara gelecek birçok yeni özelliği bizlerle buluşturuyor. Yapay zekâ özelliklerinden uygulamalarda çok kullanışlı yeniliklere kadar birçok özellik var. Gelin bunların hepsine bakalım.

İçerikten Görseller

iOS 27 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
photos
tvap
siri1
siri2 +3

Fotoğraflar

photos

Fotoğraflar tarafında Ayarlar uygulamasının Fotoğraflar sekmesine "Ekranı Doldurmak için Yakınlaştır" seçeneği eklendi. Ekranın en-boy oranına neredeyse uyan fotoğrafları hafifçe yakınlaştıran bu özellik, varsayılan olarak açık geliyor.

TV uygulaması

tvap

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TV uygulamasına eklenen “Otomatik İndirmeler” bölümü, içerik tüketimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu seçenek açıldığında sistem, "Sürdür" listesinde izlemeye başladığınız dizilerin sıradaki iki bölümünü cihazınıza otomatik olarak indiriyor ve bölümler bittiğinde bunları depolama alanından siliyor.

Önceki güncellemede eklenen duvar kâğıdı özelliği kaldırıldı

Beta 3’te Bildirim Merkezi’ne eklenen duvar kâğıdı özelliği bu güncellemede kaldırıldı. Kaydırma hareketiyle ekranda duvar kâğıdınızın bir kesitini görüyordunuz. Ancak artık mevcut değil.

Siri

siri1

Siri tarafında ise ses seçim arayüzü güncellendi. Özel ses ayarlama yeteneği bulunmayan cihazlara özel ses görünümü kazandırılırken, özelleştirilebilir Siri desteğine sahip cihazlara yakında yeni ses seçeneklerinin geleceği görüldü. Bu özelleştirilebilir Siri seslerinin şu an için iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modelleriyle sınırlı tutulduğunu ekleyelim.

siri2

Ayrıca Ayarlar'daki Siri bölümüne önizleme satır uzunluğunu ayarlama opsiyonu eklendi; kullanıcılar sıfır ila beş satır arasında seçim yapabiliyor. Erişilebilirlik sekmesine eklenen "İsteği Her Zaman Göster" kısmı ise Siri'ye söylediğiniz ifadelerin dökümünü ekrana yansıtıyor. Kullanıcılar Siri Arama ekranını aşağı kaydırdıklarında artık yeni bir karşılama/bilgilendirme ekranıyla karşılaşıyor.

Kamera

prores

Kamera meraklılarını ilgilendiren ProRes Log formatında da yenilikler var. Kamera ayarlarında Apple ProRes aktif edildiğinde "ProRes Log Video Kodlama" seçeneğine dokunularak Log veya Log 2 arasında seçim yapılabiliyor. Log 2 formatı, çekim sonrasında renk düzenleme ve kurgu aşamasında daha geniş bir esneklik sunmak adına dosyada daha fazla detay muhafaza ediyor.

Wi-Fi yardımı, AirPods

wi-fi

Kablosuz ağ tarafında ise ana "Bağlantı Yardımı" bölümü açık olsun ya da olmasın, artık her Wi-Fi ağı için özel olarak "Bağlantı Yardımı" aktif veya pasif hâle getirilebiliyor.

airpods

Bunlar dışında Denetim Merkezi'ndeki AirPods kontrol arayüzü görsel olarak yenilendi ve Adaptif mod için ekstra seçenekler eklendi.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Hayran Bırakacak: Profesyonel Kameralardaki Özellik iPhone'lara Geliyor!

iPhone 18 Pro'nun Kamerası Hayran Bırakacak: Profesyonel Kameralardaki Özellik iPhone'lara Geliyor!

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Messi ve Ronaldo Tasarımlı 24 Ayar Altın iPhone ve Samsung Telefon Duyuruldu (Dünya Kupası Final Biletlerinden Bile Pahalı)

Messi ve Ronaldo Tasarımlı 24 Ayar Altın iPhone ve Samsung Telefon Duyuruldu (Dünya Kupası Final Biletlerinden Bile Pahalı)

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Tableti İçin Kritik Gelişme: iPad Pro Rakibi Tab S12 Ultra Geliyor

Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Tableti İçin Kritik Gelişme: iPad Pro Rakibi Tab S12 Ultra Geliyor

iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com