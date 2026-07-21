Apple, iOS 27'nin 4'üncü beta güncellemesini geliştiriciler için yayımladı. İşte yeni özellikler.

iPhone modellerine gelecek yeni büyük güncelleme iOS 27, geçtiğimiz haziran ayında Apple tarafından tanıtılmıştı. Birkaç aydır da Apple’ın düzenli olarak iOS 27’nin beta sürümlerini yayımladığını görüyorduk. Şimdi ise firma, iOS 27’nin 4’üncü beta sürümünü geliştiriciler için resmen yayımladı.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

iOS 27 Beta 4, iPhone’lara gelecek birçok yeni özelliği bizlerle buluşturuyor. Yapay zekâ özelliklerinden uygulamalarda çok kullanışlı yeniliklere kadar birçok özellik var. Gelin bunların hepsine bakalım.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Fotoğraflar

Fotoğraflar tarafında Ayarlar uygulamasının Fotoğraflar sekmesine "Ekranı Doldurmak için Yakınlaştır" seçeneği eklendi. Ekranın en-boy oranına neredeyse uyan fotoğrafları hafifçe yakınlaştıran bu özellik, varsayılan olarak açık geliyor.

TV uygulaması

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TV uygulamasına eklenen “Otomatik İndirmeler” bölümü, içerik tüketimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu seçenek açıldığında sistem, "Sürdür" listesinde izlemeye başladığınız dizilerin sıradaki iki bölümünü cihazınıza otomatik olarak indiriyor ve bölümler bittiğinde bunları depolama alanından siliyor.

Önceki güncellemede eklenen duvar kâğıdı özelliği kaldırıldı

Beta 3’te Bildirim Merkezi’ne eklenen duvar kâğıdı özelliği bu güncellemede kaldırıldı. Kaydırma hareketiyle ekranda duvar kâğıdınızın bir kesitini görüyordunuz. Ancak artık mevcut değil.

Siri

Siri tarafında ise ses seçim arayüzü güncellendi. Özel ses ayarlama yeteneği bulunmayan cihazlara özel ses görünümü kazandırılırken, özelleştirilebilir Siri desteğine sahip cihazlara yakında yeni ses seçeneklerinin geleceği görüldü. Bu özelleştirilebilir Siri seslerinin şu an için iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modelleriyle sınırlı tutulduğunu ekleyelim.

Ayrıca Ayarlar'daki Siri bölümüne önizleme satır uzunluğunu ayarlama opsiyonu eklendi; kullanıcılar sıfır ila beş satır arasında seçim yapabiliyor. Erişilebilirlik sekmesine eklenen "İsteği Her Zaman Göster" kısmı ise Siri'ye söylediğiniz ifadelerin dökümünü ekrana yansıtıyor. Kullanıcılar Siri Arama ekranını aşağı kaydırdıklarında artık yeni bir karşılama/bilgilendirme ekranıyla karşılaşıyor.

Kamera

Kamera meraklılarını ilgilendiren ProRes Log formatında da yenilikler var. Kamera ayarlarında Apple ProRes aktif edildiğinde "ProRes Log Video Kodlama" seçeneğine dokunularak Log veya Log 2 arasında seçim yapılabiliyor. Log 2 formatı, çekim sonrasında renk düzenleme ve kurgu aşamasında daha geniş bir esneklik sunmak adına dosyada daha fazla detay muhafaza ediyor.

Wi-Fi yardımı, AirPods

Kablosuz ağ tarafında ise ana "Bağlantı Yardımı" bölümü açık olsun ya da olmasın, artık her Wi-Fi ağı için özel olarak "Bağlantı Yardımı" aktif veya pasif hâle getirilebiliyor.

Bunlar dışında Denetim Merkezi'ndeki AirPods kontrol arayüzü görsel olarak yenilendi ve Adaptif mod için ekstra seçenekler eklendi.