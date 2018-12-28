Yazılım mühendisi Ish ShaBazz ve tasarımcı Heidi Helen Pilypas tarafından geliştirilen uygulama, barındırdığı özelliklerle dikkat çekiyor.

Takvim ve not alma uygulamaları, eskiden kağıtlara yazarak kullandığımız not alma yöntemlerimizin boşluğunu tam olarak doldurabilmiş değil. iOS cihazlar için yayınlanan Capsicum uygulaması bunu bir nebze de olsa değiştirebilir. Capsicum, sadece yapılacaklar listesi oluşturmanızı ve etkinliklerinizi takip etmenizi değil, ayrıca spesifik tarih ve günlere atanmamış diğer notlarınızı da takip etmenize izin veriyor.

Uygulamanın üç ana kullanım alanı var ve bunlar uygulamanın en altında bulunuyor. Günlük planlayıcı sekmesinde günlük, haftalık ve aylık yapılacaklar listelerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca Apple Takvim ile Capsicum uygulamasını senkronize edebiliyorsunuz. Apple Takvimin aksine, yapılacaklar listesindeki maddelerinizden yapamadıklarınızı farklı bir güne aktarabiliyorsunuz.

Bir diğer bölüm günlük planlayıcı. Bu bölümde serbestçe notlar alabiliyorsunuz. Bu bölümü, günlük yazmak için, gün içinde aklınıza gelen fikirlerinizi not almak için kullanabilirsiniz.

Üçüncü ana bölümü ise ‘Loose Leaf’. Bu bölümde, günlük planlayıcı sekmesine nazaran daha büyük bir sayfa veriyor, böylelikle daha uzun günlük yazılarınızı veya istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Bu bölüm kişisel alanınız olabilir veya belli bir güne ait olmayan yapılacaklar listeniz için kullanabilirsiniz. Geliştirici ekip, Loose Leaf bölümünün ileride eskiz olarak da kullanılabileceğini söylüyor.

Uygulama 14 günlük bir deneme sürümü sunuyor, eğer beğenirseniz aylık, 6 aylık ve yıllık abonelik seçenekleri sunuyor. Uygulamanın abonelik seçenekleri: