Galaxy S20 Serisi İçin Samsung'dan Kampanya Açıklaması

UNPACKED etkinliği sonrası duyurulan Türkiye fiyatlarında değişikliğe gidilen Samsung Galaxy S20 ailesinin yeni fiyatları, telefonu satın almak için bekleyen kullanıcıları üzmüştü. Samsung, telefonlara lansman fiyatıyla sahip olmak isteyenlerin ön siparişte bulunabileceğini açıkladı.

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı Galaxy S20 ailesi, Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modellerinden oluşuyordu. Kamera özellikleriyle oldukça dikkat çeken cihazlar, ilk aşamada özelliklerine göre iyi denilebilecek Türkiye fiyatlarıyla piyasaya çıkacaktı.

Bugün gelen bir haberse Samsung'un Galaxy S20 cihazlarından birini almak için bekleyen kişileri oldukça mutsuz etmişti. Samsung; Galaxy S20 ve Galaxy S20 Ultra'nın fiyatında değişikliğe gitmiş ve cihazların Türkiye fiyatına zam gelmişti. Güney Koreli teknoloji devi, şimdiyse ön siparişle Galaxy S20 ailesinin üyelerine lansman fiyatları üzerinden sahip olunabileceğini açıkladı.

Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra'ya lansman fiyatlarıyla sahip olmak için son iki hafta:

Samsung tarafından yayınlanan basın bildirisinde "6 Mart’ta resmen satışa çıkacak ürünlere lansman fiyatlarıyla sahip olma fırsatından faydalanmak için sadece iki hafta kaldı. Tüketiciler, sipariş verecekleri ürünleri sepetlerine eklediklerinde özel lansman fiyatlarını görebilecek" ifadelerine yer verildi. Bu da demek oluyor ki Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra'yı açıklanan ilk fiyatlar üzerinden satın almak isteyen kişilerin 6 Mart'a kadar bu cihazları Samsung'un resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş vermesi gerekiyor. Bu noktada Samsung'un açıkladığı lansman fiyatlarını ve perakende satış fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Galaxy S20: 7.799 TL (Lansman) / 8.299 TL (Perakende satış fiyatı)

7.799 TL (Lansman) / 8.299 TL (Perakende satış fiyatı) Galaxy S20+: 9.299 TL (Lansman) / 9.299 TL (Perakende satış fiyatı)

9.299 TL (Lansman) / 9.299 TL (Perakende satış fiyatı) Galaxy S20 Ultra: 11.999 TL (Lansman) / 12.499 TL (Perakende satış fiyatı)

Yayınlanan bildiride verilen bilgilere göre Galaxy Z Flip'i satın almak isteyenler için de benzer bir durum söz konusu. Galaxy Z Flip'in lansman ve perakende satış fiyatlarıysa şöyle:

Galaxy Z Flip: 13.499 TL (Lansman) / 14.499 TL (Perakende satış fiyatı)

Galaxy S20 ailesinin üyelerinden birini satın almak için ön siparişte bulunacak kişilere Galaxy S20+ veya S20 Ultra aldıkları takdirde Galaxy Buds+'ın hediye edileceğini de hatırlatalım. Ayrıca bunun için de son tarih 6 Mart 2020.