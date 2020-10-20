iPhone 12'den sonra iPhone 12 Pro'nun da resmi duvar kağıtları çevrimiçi olarak yayınlandı. Hangi akıllı telefonu kullanırsanız kullanın duvar kağıtlarını indirerek kilit ekranı ya da ana ekran arka planı olarak kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde iPhone 12 duvar kağıtlarının henüz cihazın kendisi piyasaya çıkmadan çevrimiçi olarak paylaşıldığından bahsetmiştik. Şimdi ise iPhone 12 Pro duvar kağıtları ortaya çıktı. iPhone 12 ile benzer oval hatlara sahip olan duvar kağıtları, ‘Pro’ modellerde daha koyu bir temayla karşımıza çıkıyor.

5 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan iPhone 12 Pro duvar kağıtları; kırmızı, sarı/altın, grafit, gümüş ve mavi renk seçeneklerine sahip. Üzerine ışık yansıyan şeffaf baloncuklar temalı duvar kağıtları büyük oranda birbirlerine benziyor olsalar da aralarında ince farklar bulunuyor.

Aşağıdaki listeden en beğendiğiniz iPhone 12 Pro duvar kağıdını indirebilir ve hangi model olursa akıllı telefonunuzun kilit ekranı ya da ana ekran arka planı olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca farklı ve yeni duvar kağıtları keşfetmek isterseniz sizi buradaki içeriğimize davet edebiliriz.

iPhone 12 Pro duvar kağıtları