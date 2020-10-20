iPhone 12, iPhone 12 Pro ve MagSafe Kutu Açılış Videoları

Apple'ın ön sipariş verenlere iPhone 12'lerini teslim etmesine günler kala yeni iPhone'ların kutu açılış videoları ortaya çıktı. Kutu içeriği 'dolu dolu' olmadığından 'kutu açılış' videolarının pek de heyecanlı olmadığı söylenebilir.

iPhone 12 ailesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen lansman etkinliği ile resmen tanıtıldı ve geçtiğimiz cuma günü de seçili ülkelerde ön siparişe açıldı. Apple, ön sipariş verenlere iPhone 12’lerini önümüzdeki cuma gününden itibaren teslim etmeye başlayacak olsa da yeni iPhone 12 Pro ve iPhone 12’nin kutu açılış videoları şimdiden ortaya çıkmış durumda.

Başta sosyal medyada viral olan, daha sonra ise YouTube’a da yüklenen kutu açılış videoları, beyaz renkli iPhone 12 Pro’nun parlak ve keskin kenarlı şık tasarımını gösterirken, mavi renkli iPhone 12’nin ne denli göz alıcı göründüğünü de gözler önüne seriyor. Ayrıca Apple’ın yeni kablosuz şarj cihazı MagSafe ve MagSafe uyumlu kılıflara ait videolar da paylaşıldı.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre MagSafe, iPhone 12 modelleri için geliştirilmiş olsa da iPhone 8’den iPhone 11 Pro Max’e kadar kablosuz şarj destekli diğer iPhone’ları da şarj edebiliyor. Ancak Apple, MagSafe’in manyetik tutunma özelliğinin yalnızca iPhone 12 modellerinde çalışacağını ve iPhone 12 modellerinin aksine eski modellerde 7,5W şarj hızı sunacağını ifade ediyor. Sanıyoruz ki MagSafe’in iPhone 12 dışında manyetik tutunma özelliğini kullanabildiği tek telefon Galaxy Z Fold 2.

MrHtech tarafından videosu paylaşılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro silikon kılıfları, en azından silikon kılıfların cihazın altını da kapatacağını ve Lightning girişi, hoparlör ve mikrofon için birer boşluk bırakacağını gösteriyor. Zira iCrackUriDevice tarafından paylaşılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için tasarlanmış MagSafe destekli Clear Case kılıflar, söz konusu girişler için boşluk bırakmak yerine cihazın altını tamamen açıkta bırakıyor.

iPhone 12 Pro kutu açılış videosu

iPhone 12 kutu açılış videosu

MagSafe kutu açılış videosu

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro silikon kılıf videosu

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Clear Case videosu