Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu bugün itibarıyla satışa sundu ve önsipariş verenlere teslim etmeye başladı. Böylece iPhone 12 modelleri ile ilgili ilk kullanıcı deneyimleri de gelmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone 12 serisini tanıtan Apple, bugün itibarıyla da iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini satışa sunuyor. ABD gibi henüz ‘gece’ olan ülkelerde satışlar başlamamış olsa da Avustralya ve Yeni Zelanda gibi güne saatler önce başlamış olan ülkelerde ilk iPhone 12’ler çoktan sahiplerini buldu.

YouTube’da bir arama gerçekleştirdiğinizde ya da teknoloji sitelerinde bir tur attığınızda pek çok iPhone 12 ve iPhone 12 Pro incelemesi ile karşılaşabilirsiniz. Ancak cihazların satışa sunulmasıyla birlikte söz, teknoloji gurmelerinden gerçek tüketicilere geçmiş oluyor ve yeni bir iPhone 12 alanlar, cihazı almayı düşünenler için ilk deneyimlerini paylaşmaya başladılar bile.

Boardiesboi kullanıcı adını kullanan bir MacRumors Forum üyesi, satışa çıkar çıkmaz iPhone 12 Pro alanlardan biri oldu ve iPhone 12 Pro almayı düşünenler için deneyimlerini paylaştı. Boardiesboi’ye göre iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro Max’ten bariz bir şekilde daha hafif bir cihaz. Ayrıca Boardiesboi, iPhone 12’nin özgün rengi olan pasifik mavinin son derece güzel göründüğünü ve ‘düz’ kenarların cihazı daha az kaygan yaptığını ve tutuşu kolaylaştırdığını belirtiyor.

Kewal adlı bir Twitter kullanıcısı ise iPhone 12 Pro’yu alır almaz paylaştığı bir tweette; cihazın iPhone Xs’ten daha hafif olduğunu, ekranının daha sıcak bir renk tonunda olduğunu, iOS 14 ile veri aktarımının ve cihaz kurulumunun çok kolay olduğunu ve 5G konusunda cihazın oldukça iyi bir performans sunduğunu belirtti.

MacRumors forumlarında iPhone 12 Pro ile ilgili öne çıkan kullanıcı deneyimleri: