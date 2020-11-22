iPhone 12 serisindeki telefonları parçalarına ayırdığı serinin sonuna gelen iFixit, en son olarak iPhone 12 Pro Max modelini parçalarına ayırdı. Cihazın tamir edilebilirlik puanı da açıklandı.

iFixit, iPhone 12 serisi incelemelerine iPhone 12 Pro Max ile devam etti. Parçalarına ayrılan telefonun iç yapısının, serinin diğer üyelerinin yapısından çok daha farklı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Özellikle daha büyük kamera sistemi göze çarpan bir fark oluşturdu.

iPhone 12 Pro Max’in içinde ilk dikkat çeken farklılık, cihazın L şekilndeki bataryası oldu. Apple, bu batarya şeklini daha önce iPhone 11 Pro Max’te de kullanmıştı. iPhone 12 Pro ise daha dikdörtgen şekilli bir bataryaya sahipti.

Maliyetleri azaltmak için farklı tasarımlar

Söylentilere göre Apple’ın bu ilginç şekilli bataryayı seçmesinin nedeni ise artık hayatımıza girmeye başlayan 5G bağlantı teknolojisi oldu. Firma böylelikle 5G çipine yer açmak ve maliyeti azaltmak istedi.

iPhone 12 Pro Max, serinin en büyük bataryaya sahip telefonu olarak biliniyor. Batarya 14,13Wh güç sağlıyor. Bu rakam iPhone 12 ve iPhone 12 Pro2Da 10,78 Wh’de kalmıştı. Yine de iPhone 11 Pro Max’in 15,04Wh’lik bataryasıyla boy ölçüşemiyor.

Cihazın kamera sistemi ise oldukça etkileyici. Apple bu modelde iPhone 12’den daha büyük sensörler seçti. Böylece firmanın şimdiye kadarki telefonları arasında en iyi düşük ışık performansına sahip cihazı da iPhone 12 Max Pro oldu.

Hareketli sensör

Kamera sisteminin röntgeninde ise mıknatıslar dikkat çekti. Sisteme yerleştirilmiş dört mıknatıs, kamera sensörünü saniyede 1000 defa hareket ettirerek el titremesinin yarattığı olumsuz etkileri azaltıyor. Apple bu yöntemin standart lens-tabanlı optik görüntü sabitlemeden daha iyi olduğunu düşündüğü için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir.

iFixit bu cihazda daha kompakt bir anakart kullanıldığını söylerken, modüler SIM kart okuyucuyu da tamir için mükemmel olarak yorumladı. Ayrıca hoparlörlerin etrafındaki lastik bantları da tamir ve sökme anlamında işlerini kolaylaştıran bir yenilik olarak nitelendirdi.

Yine de iPhone 12 Pro Max’ın tamir puanı, serinin diğer telefonları gibi 10 üzerinden 6 oldu. Bu durumun sebepleri olarak ise Apple’ın kullandığı vidalar, su geçirmezlik özelliğinden kaynaklanan karmaşık tamir süreçleri ve cihazın ön ve arkası cam olduğu için artan kırılma riski gösterildi.