Çin'de Bir Kargo Görevlisi, 14 iPhone 12 Pro Max ile Kaçtı

Çin'de bir kargo görevlisi, teslimat için görevlendirildiği 14 adet iPhone 12 Pro Max'i alarak kaçtı. Daha sonra yakalanan kargo görevlisi, gösterişli görünmek için telefonları çaldığını ifade etti.

Apple'ın bu sene çıkardığı en güçlü iPhone modeli olan, Türkiye'de 16 bin 999 TL, ABD'de 1099 dolardan başlayan fiyatlarla satılan iPhone 12 Pro Max, gerek özellikleri gerekse fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden bir tanesi. Tabii böyle bir cihazın bazı ilginç olayların öznesi olması da doğal olarak kaçınılmaz hale geliyor.

91mobiles'ta yer alan habere göre Çin'de bir kurye görevlisi, Türkiye'de fiyatı yaklaşık 238 bin TL'ye denk gelen 14 adet iPhone 12 Pro Max'i alarak kaçtı. Telefonlar, Apple'ın Çin'deki yetkili satıcısı Guizhou'ya gönderilmesi için yola çıkmıştı.

iPhone 12 Pro Max'leri çalan kargo görevlisi yakalandı

14 adet iPhone 12 Pro Max çalan kargo görevlisi, bunlardan bir tanesini kendisi kullanmak üzere aldı ki yakalanmasına sebep olan şey de bu oldu. Kargo görevlisi kalan telefonlardan bir tanesini, borcu karşılığında arkadaşına verdi.

Telefonlardan üç tanesi, 9.500 yuana satılan bir rehin dükkânında bulunurken bir tanesi de 7.000 yuan karşılığında bir akıllı telefon bayisinde bulundu. iPhone 12 Pro Max'in Çin'de 9.299 yuana (10.819 TL) satıldığını düşünecek bir hayli ucuza sattığını söyleyebiliriz.

Yetkililer, en nihayetinde kargo görevlisinin izini takip ederek yakaladı ve 10 adet iPhone 12 Pro Max'i kurtarmayı başardı. Hapis cezasıyla yüzleşmesine muhtemel gözle bakılan kargo görevlisi, Apple Store tarafından kara listeye alındı. Kargo görevlisi, yaptığı açıklamada bunu gösterişli görünmek için yaptığı dile getirdi.