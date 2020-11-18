En İyi Ekrana Sahip Telefon, iPhone 12 Pro Max Oldu

Akıllı telefonların ekranlarını test eden DisplayMate, iPhone 12 Pro Max'in test sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, iPhone 12 Pro Max'e "A+" derecesi verildiği ve bu telefonun ekranının piyasadaki en iyisi olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Piyasaya sürülen elektronik cihazların ekranları üzerinde detaylı testler yürüten DisplayMate, kısa bir süre önce duyurulan iPhone 12 Pro Max'i test etti. Yapılan testlerle birlikte Apple'ın en yeni amiral gemisi, "akıllı telefonlar arasında en iyi ekrana sahip olan cihaz" olarak karşımıza çıktı. Ekip, "A+" derecelendirmesini iPhone 12 Pro Max'in ekranına resmen bastı.

DisplayMate yetkilileri, iPhone 12 Pro Max'in ekranını 11 farklı kategoride test etti. Yapılan testlere göre iPhone 12 Pro Max, doğal ışık salınımı, yüksek kontrast oranı, renk doğruluğu ile OLED renk matrisleri arasında bugüne dek görülmemiş olanı vermeyi başardı. Tüm bu testlere ek olarak iPhone 12 Pro Max, tüm modeller arasında en düşük yansıtma oranı (yüzde 4,8) ile azalan görüş açısında parlaklık değerini en az değiştiren model (30 derece görüş açısında yüzde 27 parlaklık kaybı) olmayı başardı.

DisplayMate tarafından oluşturulan raporda, iPhone 12 Pro Max'in 60 Hz ekran tazeleme oranına da değinildi. Yetkililer, iPhone 12 ailesiyle artırılan işlemci ve GPU performansının, 60 Hz'nin yetersizliğini ortadan kaldırdığını ve tüketicilere oldukça akıcı bir deneyim sunduğunu açıkladılar. DisplayMate'e göre iPhone 12 Pro Max'in ekranı, hemen her uygulama için oldukça yeterli performansı sunacak.

Uzmanlara göre iPhone 12 Pro Max'in ekranı, enerji verimliliği açısından da oldukça iyi. DisplayMate, Apple'ın iPhone 12 Pro Max ile enerji tasarrufunu, iPhone 11 ailesine göre yüzde 10 daha artırdığını söylüyor. Aslında bu açıklama, iPhone 11 ile iPhone 12 arasında batarya açısından büyük bir fark olmasa da kullanım süresinin uzamasıyla ilişkili. İşte iPhone 12 Pro Max'in ekranı, tüm bu özellikleri sayesinde akıllı telefonlar arasında en iyi ekrana sahip cihaz olma unvanını kazanmasını sağlamış oldu.