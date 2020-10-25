Apple, LiDAR Tarayıcıyla Nasıl Boy Ölçülebileceğini Açıkladı

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni akıllı telefon serisinde yer alan iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max, diğer modellerden farklı olarak LiDAR tarayıcısıyla geldi. Şu anda satışta olan iPhone 12 Pro sahipleri için Apple, bir boy ölçümü rehberi yayınladı.

Apple, geçtiğimiz hafta salı günü uzun zamandır beklediğimiz yeni akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıttı. Yeni seriyle birlikte şirket dört adet iPhone 12 modelini hayatımıza soktu. Bu modeller arasındaki en büyük farklardan birisi elbette kamera kurulumu olarak karşımıza çıktı.

Apple, ilk etapta dört modeli piyasaya sürmek yerine öncelikle iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini piyasaya sürdü. Birbirine oldukça benzeyen bu modellerden iPhone 12 Pro'nun önemli farklarından birisi kamera kurulumunda yer alan LiDAR Tarayıcısıydı. Bu tarayıcıyla birlikte Apple, artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan yatırımını da gözler önüne serdi.

Apple, LiDAR Tarayıcısıyla boy ölçümü rehberi yayınladı:

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te yer alacak LiDAR Tarayıcısı, günümüzde fazlasıyla geniş kullanım alanına sahip. LiDAR Tarayıcısını kullanabileceğiniz sayısız ihtimal varken bunlardan birisi de bir kişinin boyunu ölçebilmek. Üstelik bunu yapmak için Apple'ın 'Ölçüm' uygulamasını kullanmak yeterli oluyor.

Apple'ın bugün yayınladığı rehbere göre ücretsiz Ölçüm uygulamasını bir kişinin boyunu ölçmek için kullanırken dikkat etmeniz gereken ufak bir nokta var. Uygulamayla boyunu ölçeceğiniz kişi, tepeden tırnağa tamamen ekrana sığmış olmalı. Bu şart gerçekleştirildiğinde LiDAR Tarayıcısı, otomatik olarak kişiyi tespit ederek boy ölçümü yapıyor ve kişinin boyunu kafasının üstünde gösteriyor.

Apple'ın açıklamasına göre LiDAR Tarayıcısı, yalnızca bir kişi ayaktayken de boy ölçümü yapmıyor. Tarayıcı, kişi bir sandalyede otururken bile onun boyunu ölçebiliyor. Apple'ın ilk olarak iPad Pro serisiyle kullanıcılara sunduğu LiDAR Tarayıcısı, gelecekte çok daha fazla akıllı telefonda karşımıza çıkacaktır.

Bugün verdiğimiz boy örneği LiDAR Tarayıcısının kullanılabileceği en basit amaçlardan birisiydi. LiDAR Tarayıcısı, bir ortamın üç boyutlu haritasını telefonunuzu kullanarak çıkarmanıza ve bu ortamı değiştirmenize dahi izin veriyor. Üstelik bunu bir uygulama aracılığıyla değil, doğrudan kamera verisiyle birlikte yaptığınızdan elde ettiğiniz ölçümler daha tutarlı oluyor.