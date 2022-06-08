Video alışveriş uygulaması ClickMeLive’da düzenlenecek Techno Night kampanyası kapsamında iPhone 13 mini, PlayStation 5 ve Oculus VR gibi popüler teknolojik ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya hakkındaki detayları aktarıyoruz.

Canlı yayınlarla ürün satışları yapılan yeni nesil video alışveriş uygulaması ClickMeLive’da teknolojik ürünler için yeni bir kampanya düzenlenecek. 27 Nisan’da düzenlenen kampanya sırasında yaşanan yoğun ilgi sebebiyle teknik aksaklıklar yaşanmış ve yayın ertelenmişti. 8 Haziran saat 21:00’de başlayacak Techno Night kapsamında ürünler piyasa fiyatlarının altına satışa sunulacak.

Her 5 dakikada bir yeni bir ürünün satışa sunulacağı yapılacak canlı yayında ürün satışları stoklarla sınırlı olacak. Toplamda 2 saat boyunca sürecek yayın için ClickMeLive uygulamasını indirip erkenden yerinizi ayırtabilirsiniz.

ClickMeLive Techno Night canlı yayınında hangi ürünler satışa sunulacak?

Oculus Quest 2 128 GB All-In-One VR sanal gerçeklik gözlüğü

iPad - 9. Nesil 64 GB

Apple AirPods 2. nesil kulaklık

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro akıllı robot süpürge

GoPro Hero9 Black aksiyon kamerası

Mi 2 Yağ ölçer fonksiyonlu akıllı Bluetooth tartı baskül

Sony Playstation 5 oyun konsolu

Sony Playstation 5 Dualsense Controller

Xiaomi Unisex Mi Smart Band 6 NFC

Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player - Dolby DTS - Chromecast

Apple iPhone 11 64 GB

Anker Soundcore Motion Plus A3116 Bluetooth koparlör

Philips OneBlade QP2520/20 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi

Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB 8 GB RAM

Razer Huntsman Mini Kablolu İngilizce Oyuncu Klavyesi

Xiaomi Mi Home Kamera 360 Full HD 2K

JBL Go 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Viomi Robot Vacuum S9 Automatic Dirt Disposal

Oral-B D100 Şarjlı White Crossaction Diş Fırçası

Xiaomi Onemoon Air Fryer OA5 1500W Yağsız Fritöz 3.5 L

Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

iPhone 13 Mini 128 GB

Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Güçlendirici 300 Mbps

iPad - 9. Nesil 64 GB

ClickMeLive’dan aldığımız bilgiye göre kampanya kapsamında yapılacak tüm alışverişlerde kargolar ücretsiz olacak. Özellikle Apple'ın yaptığı zamlar sonrasında ve tüm teknolojik ürün fiyatlarının sürekli arttığı bu günlerde, yalnızca yayın süresince geçerli olacak çok uygun fiyatları kaçırmayın isteriz.

ClickMeLive mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirip üye olun, saat 21’de canlı yayını kaçırmayın: