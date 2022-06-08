Canlı yayınlarla ürün satışları yapılan yeni nesil video alışveriş uygulaması ClickMeLive’da teknolojik ürünler için yeni bir kampanya düzenlenecek. 27 Nisan’da düzenlenen kampanya sırasında yaşanan yoğun ilgi sebebiyle teknik aksaklıklar yaşanmış ve yayın ertelenmişti. 8 Haziran saat 21:00’de başlayacak Techno Night kapsamında ürünler piyasa fiyatlarının altına satışa sunulacak.
Her 5 dakikada bir yeni bir ürünün satışa sunulacağı yapılacak canlı yayında ürün satışları stoklarla sınırlı olacak. Toplamda 2 saat boyunca sürecek yayın için ClickMeLive uygulamasını indirip erkenden yerinizi ayırtabilirsiniz.
ClickMeLive Techno Night canlı yayınında hangi ürünler satışa sunulacak?
- Oculus Quest 2 128 GB All-In-One VR sanal gerçeklik gözlüğü
- iPad - 9. Nesil 64 GB
- Apple AirPods 2. nesil kulaklık
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro akıllı robot süpürge
- GoPro Hero9 Black aksiyon kamerası
- Mi 2 Yağ ölçer fonksiyonlu akıllı Bluetooth tartı baskül
- Sony Playstation 5 oyun konsolu
- Sony Playstation 5 Dualsense Controller
- Xiaomi Unisex Mi Smart Band 6 NFC
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player - Dolby DTS - Chromecast
- Apple iPhone 11 64 GB
- Anker Soundcore Motion Plus A3116 Bluetooth koparlör
- Philips OneBlade QP2520/20 Hibrit Düzeltici ve Tıraş Makinesi
- Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB 8 GB RAM
- Razer Huntsman Mini Kablolu İngilizce Oyuncu Klavyesi
- Xiaomi Mi Home Kamera 360 Full HD 2K
- JBL Go 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- Viomi Robot Vacuum S9 Automatic Dirt Disposal
- Oral-B D100 Şarjlı White Crossaction Diş Fırçası
- Xiaomi Onemoon Air Fryer OA5 1500W Yağsız Fritöz 3.5 L
- Philips HD7461/20 Kahve Makinesi
- Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi
- iPhone 13 Mini 128 GB
- Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Güçlendirici 300 Mbps
- iPad - 9. Nesil 64 GB
ClickMeLive’dan aldığımız bilgiye göre kampanya kapsamında yapılacak tüm alışverişlerde kargolar ücretsiz olacak. Özellikle Apple'ın yaptığı zamlar sonrasında ve tüm teknolojik ürün fiyatlarının sürekli arttığı bu günlerde, yalnızca yayın süresince geçerli olacak çok uygun fiyatları kaçırmayın isteriz.
ClickMeLive mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirip üye olun, saat 21’de canlı yayını kaçırmayın:
- Adım #1: Uygulamayı indirin
- Adım #2: Saat 21:00’de uygulamayı açın,
- Adım #3: Canlı yayını açın ve sıkı takip edin.