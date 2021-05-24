iPhone 13 Pro'nun Son Tasarımı Ortaya Çıktı

iPhone 13 Pro'nun seri üretime girecek son tasarımı ortaya çıktı. Buna göre Apple, çentiği küçültürken kamera modülünün genişliğini artıracak. Ancak düşük bir ihtimal de olsa tasarımın değişebileceği de ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın iPhone 13 (ya da iPhone 12S) ailesini tanıtmasına yaklaşık 4 ay gibi bir süre kaldı. Lansman yaklaştıkça yeni iPhone'lar ile ilgili daha fazla bilgi sızdırılmaya başladı ve son olarak LeaksApplePro adlı Twitter hesabı, iPhone 13 Pro'nun son tasarımını paylaştı.

Paylaşılan görüntülere göre Apple, ahizeyi cihazın çerçevesine taşıyarak iPhone 13 Pro'nun çentiğini gözle görülür bir şekilde küçültmeyi başarmış durumda. Ancak hala Galaxy S21 ya da Huawei Mate 40 modelleriyle kıyasladığımızda ekrandaki büyük bir alanın kamera ve 3D yüz tarama donanımlarına ayrıldığını söyleyebiliriz.

Apple, iPhone 13 Pro ile birlikte arka kamera tasarımını da yeniden ele alıyor. Kamera çıkıntısının aşırı olduğunun farkında olan Apple, iPhone 12 modellerine kıyasla ciddi bir şekilde azaltmayı başarmış durumda. Kamera çıkıntısı küçülmüş olsa da Apple, daha iyi kamera sensörleri için genel olarak kamera modülünü genişletiyor.

Paylaşılan yüksek çözünürlüklü görseller, Apple'ın iPhone 13 modellerinde gözle görülür tasarım bazı tasarım değişiklikleri yapacağını ancak bu değişikliklerin mevcut modellere kıyasla "devrimsel" olmayacağını ortaya koyuyor. Ayrıca LeaksApplePro, Apple'ın seri üretim öncesinde düşük ihtimal de olsa tasarımda değişikliğe gidebileceğini belirtiyor.