OPPO K10 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OPPO, Türkiye’ye gelirse dikkat çekecek yeni K10 ve K10 Pro modellerini duyurdu. İşte cihazların fiyatı ve teknik özellikleri…

OPPO, bugün Çin’de düzenlediği lansmanla yeni K serisi üyelerini tanıttı. Fiyatına göre iyi özellikler sunan K10 ve K10 Pro, amiral gemisi modellere yakın bir performans ortaya koyuyor.

Bu haftanın başında yine bir başka Çinli üretici OnePlus, MediaTek Dimensity 8000 Max’ işlemciden güç alan Ace modelini piyasaya sürdü. Hemen akabinde OPPO’da, K10 ve K10 Pro modellerini tanıttı. Serinin temel modeli K10, OnePlus Ace ile aynı Dimensity 8000 Max yonga setinden güç alıyor.

OPPO’dan iddialı özelliklere sahip iki yeni üye: K10 ve K10 Pro

Çinli firmanın yeni akıllı telefonları, neredeyse amiral gemilerine yakın özelliklerle donatılıyor. Seriden OPPO K10, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.59 inç LCD ekran ile geliyor. İşlemci tarafında ise cihaz, MediaTek’in Dimensity 8000 Max yonga setiyle güçlendiriliyor. Sekiz çekirdekli işlemci, saatte 2,75 GHz tepe frekansı ve Mali-G610 GPU’ya sahip.

Ekran ve işlemciye ek olarak OPPO K10 serisi, 16625 mm²'lik alan üzerindeki ısıyı uzaklaştırabilen Diamond VC sıvı soğutma sistemi ile geliyor. Performans anlamında soğutma sisteminin de etkisi önemli ölçüde büyük.



Serinin standart modellerinden OPPO K10, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ayrıca her iki cihaz; doğrusal titreşim motoru, stereo hoparlörler, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip.

Kameralara gelecek olursak OPPO K10’un arkasında; 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel de makro lens bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlükte selfie kamerasına yer veriliyor

OPPO K10 Pro’ya gelecek olursak cihaz, 6.62 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekranla geliyor. İşlemci tarafında K10 Pro’yu standart modelden ayıran önemli bir özellik var. K10’da Dimensity 8000 Max’i tercih eden firma, Pro modelde ise Snapdragon 888 5G yonga setini tercih etti. Ayrıca her iki modelin aynı sıvı soğutma sistemini kullandığını da belirtmekte fayda var.

Depolama tarafında K10 Pro’nun 8/12 GB RAM ile 128/256 GB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Kameralar açısından ise cihazın arkasında; 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel de makro sensör bulunuyor. Ön tarafta ise telefonda 16 Megapiksel selfie kamerasına yer veriliyor.

OPPO K10 teknik özellikler

Ekran : 2412 × 1080 piksel çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.59 inç LCD ekran

: 2412 × 1080 piksel çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.59 inç LCD ekran İşlemci : MediaTek Dimensity 8000 Max

: MediaTek Dimensity 8000 Max RAM : 8 GB+12 GB

: 8 GB+12 GB Depolama : 128 GB+256 GB

: 128 GB+256 GB Arka Kamera : 64+8+2 Megapiksel

: 64+8+2 Megapiksel Ön Kamera : 16 Megapiksel

: 16 Megapiksel Batarya : 5.000 mAh (67W hızlı şarj ile)

: 5.000 mAh (67W hızlı şarj ile) Bağlantı : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C Renkler : Siyah-Mavi

: Siyah-Mavi Boyutlar : 164.3 x 75.8 x 8.73

: 164.3 x 75.8 x 8.73 Ağırlık: 205 gram

OPPO K10 Pro teknik özellikler

Ekran : 2400 × 1080 çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.62 inç AMOLED ekran

: 2400 × 1080 çözünürlükte, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.62 inç AMOLED ekran İşlemci : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 8 GB+12 GB

8 GB+12 GB Depolama : 128 GB+256 GB

: 128 GB+256 GB Arka Kamera : 50+8+2 Megapiksel

: 50+8+2 Megapiksel Ön Kamera : 16 Megapiksel

: 16 Megapiksel Batarya : 5.000 mAh (80W)

: 5.000 mAh (80W) Bağlantı : Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC/USB-C

: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC/USB-C Renkler : Siyah-Mavi

: Siyah-Mavi Boyutlar : 162.7 x 75.7 x 8.56 mm

: 162.7 x 75.7 x 8.56 mm Ağırlık: 199 gram

OPPO’nun yeni K10 serisi 30 Nisan’dan itibaren yurt dışında satışa sunulacak. Seriden K10, 8/128 ve 8/256 GB ve 12/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Fiyatı ise sırasıyla 308, 338 ve 384 dolar olarak belirlendi. Öte yandan K10 Pro’da aynı depolama seçeneklerine sahip. Ancak Çinli üretici bu modeli sırasıyla; 384, 430 ve 492 dolardan satışa çıkaracak.