Samsung, Apple'ın dün gece gerçekleştirdiği lansmanı baltalamaya çalıştı. Ancak şirket, yaptığı bir paylaşımla adeta "rezil" oldu...

Dün gece, teknoloji dünyası için önemli bir gün olarak kayıtlara geçti. Zira ABD merkezli teknoloji devi Apple, düzenlediği lansmanda yapay zekâ destekli iPhone 16 serisini duyurdu. Ayrıca yeni akıllı saat ve kulaklıklar da tanıtıldı. Bu etkinlik, küresel çapta teknoloji tutkunları ve Apple'ın rakipleri tarafından yakından takip edildi.

Tabii Apple'ın en büyük rakiplerinden olan Samsung, düzenlenen etkinlikten kendine pay çıkarmaya çalıştı. Şirket, Apple'ı trollemek için fırsat kovaladı. Ancak bu girişim, tabiri caizse Samsung'un rezil olmasıyla sonuçlandı.

Her şey, bir YouTuber'ın Apple Watch Series 10'un tasarımını eleştirmesiyle başladı

YouTube'da teknoloji odaklı paylaşımlar yapan Quinn Nelson, resmî X hesabından Apple Watch Series 10 ile ilgili bir paylaşım yaptı. Nelson, bu paylaşımda Apple Watch Series 10'un öncekilerle tasarıma sahip olduğunu söylemişti. Çünkü Apple'a göre yeni akıllı saat, güzel ve yeni bir tasarıma sahipti.

Bu paylaşımı gören Samsung ABD'nin resmî hesabı, "Bunu siz söylediniz, biz değil" şeklinde alaycı bir açıklama yaptı. Evet, aslında bu cümlede bir hata yoktu ancak Samsung, kendisinin ne yaptığının farkında değil gibi görünüyordu. Neticede şirket hem akıllı saatlerinde hem de akıllı telefonlarında uzun zamandır aynı tasarım dilini kullanıyordu.

X'te yapılan paylaşımlar:

Quinn Nelson, Samsung'un yaptığı paylaşımı yanıtladı ve "Tıpkı sizin her yıl duyurduğunuz telefonlar gibi" ifadesini kullandı. Bu acı gerçek, Samsung'un suratına oldukça sert bir şekilde vurulmuş oldu...