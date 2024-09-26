Morgan Stanley, iPhone 16'nın teslimat süreleriyle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, iPhone 16 serisinin son 5 yılda en az ilgi gören iPhone modeli olduğunu gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç hafta önce duyurduğu iPhone 16 serisi ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, iPhone 16 serisinin son 5 yılda en az ilgi gören iPhone model olduğunu gözler önüne serdi.

Morgan Stanley tarafından yapılan araştırmada, iPhone 16 serisinin teslimat sürelerine odaklanıldı. Elde edilen bulgular, Apple'ın iPhone 16 teslimatlarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğini gözler önüne serdi. Bu da kesin olmasa bile iPhone 16 talebinin düşük olduğunu ortaya koyuyordu.

iPhone 16'nın teslim süresinin iPhone 15 ile kıyaslanması şöyle:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 gün (iPhone 15 Pro Max'te 43,5 gündü.)

(iPhone 15 Pro Max'te 43,5 gündü.) iPhone 16 Pro: 18,5 gün (iPhone 15 Pro'da 32,5 gündü.)

(iPhone 15 Pro'da 32,5 gündü.) iPhone 16 Plus: 9 gün (iPhone 15 Plus'ta 14 gündü.)

(iPhone 15 Plus'ta 14 gündü.) iPhone 16: 7,9 gün (iPhone 15'te 13,9 gündü.)

Yukarıdaki istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulunan Morgan Stanley yetkilileri, iPhone 16'ya olan talebin iPhone 12'ye olan talep ile hemen hemen aynı olduğunu söylediler. Üstelik ortalama 14 gün olan bekleme süresi, son 5 yılın en kısasıydı.

Yapılan araştırma, çarpıcı bir gerçeği daha ortaya koydu. Tüketiciler, iPhone 16'yı yapay zekâ özellikleri için satın almıyorlardı. Tüketicilerle yapılan görüşmeler kapsamında insanların bu akıllı telefonları satın almalarının başlıca nedeni, mevcut telefonlarının artık eskimiş olmasıydı.