Apple’ın iPhone 16e modelinde kullandığı C1 modem, yapılan testlerde Qualcomm’un modemlerine kıyasla düşük hız performansı gösterdi.

Apple bu yıl uygun fiyatlı iPhone 16e modelini tanıttı. Bu modelin en dikkat çeken yönü ise, Apple’ın ilk kez kendi geliştirdiği C1 modemle gelmesiydi. Ancak yapılan bazı testler, bu yeni modemle ilgili bazı şüpheleri de beraberinde getirdi.

iPhone 16e’deki C1 modem, bağımsız bir testte Qualcomm’un amiral gemisi modemleriyle karşılaştırıldı. Testler New York sokaklarında, T-Mobile’ın düşük frekanslı 5G ağı üzerinden yapıldı. Karşı tarafta ise Android’li iki cihaz vardı; biri Snapdragon X75, diğeri ise X80 modemle donatılmıştı.

iPhone 16e, indirme hızında yüzde 35 geride kaldı

Test sonuçları C1 modemli iPhone 16e’nin bağlantı performansında geride kaldığını ortaya koydu. Android cihazlar, hem indirme hem de yükleme hızlarında iPhone 16e’ye göre belirgin şekilde daha hızlıydı. İndirme hızında fark yaklaşık yüzde 35 civarındayken, yükleme hızındaki fark yüzde 91’e kadar çıktı.

Apple, ilk kez kendi geliştirdiği modemle kullanıcı karşısına çıkarken, Qualcomm modemlerle arasındaki farkın hâlâ dikkate değer olduğunu gösteren sonuçlar elde edildi. Araştırmanın Qualcomm tarafından finanse edilmiş olması nedeniyle veriler temkinli değerlendirilmeli, ancak performans farkı gözle görülür düzeyde.