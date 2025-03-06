Apple'ın eylülde tanıtacağı belirtilen iPhone 17 Air'in yüksek yoğunluklu batarya kullanacağına dair yeni bilgiler sızdırıldı.

Apple'ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 17 Air'ın bataryasıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sızdırılan kaynaklara göre Apple, cihazın ultra ince tasarımına rağmen yüksek yoğunluklu bir batarya kullanacak.

Apple'ın yakında tanıtacağı söylenen yeni telefonu iPhone 17 Air ile ilgili ilginç bir iddia ortaya çıktı. İşte ortaya çıkan ayrıntılar!

iPhone 17 Air'ın batarya özellikleriyle ilgili yeni detaylar

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Air'deki yüksek yoğunluklu batarya hücreleri, şirketin üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modelinde de yer alacak. Bataryanın tam kapasitesi veya teknik değerleri hakkında ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Telefonun ince tasarımının batarya kapasitesini düşürebileceğine dair bazı endişeler dile getirilmişti. Ancak iPhone 17 Air'in pil performansını artıracak farklı özelliklere sahip olacağı öne sürüldü. Bu özellikler arasında yüksek yoğunluklu batarya hücreleri, Apple’ın yeni nesil enerji verimliliği sağlayan C1 modem çipi ve Ultra Geniş Açılı kameranın kaldırılmasıyla batarya için açılan ek iç alan bulunduğu aktarıldı.

Apple'ın bu cihazı eylül ayında resmi olarak tanıtacağı ifade edildi. iPhone 17 Air'ın, en ince noktasındaki kalınlığının ise yalnızca 5,5 mm olacağı aktarıldı.