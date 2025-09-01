iPhone 17 Pro'nun Şeffaf Silikon Kılıfları Ortaya Çıktı: Yeni iPhone Tasarımı Kesinleşti

iPhone 17 Pro modellerine ait olduğu söylenen yeni kılıflar sızdırıldı. Bu kılıflar, telefonun yeni tasarımına bir bakış daha atmamızı sağlıyor.

Apple, 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştireceği etkinlikle iPhone 17 serisini resmen tanıtacak. iPhone 17 modellerinin büyük yeniliklerle gelmesini bekliyoruz. En çok değişikliğe uğrayacak model ise Pro’lar olacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in tasarımı, yıllar sonra ilk kez değişecek.

Şimdiye kadar ortaya çıkan onlarca sızıntı, iPhone 17 Pro modellerinin yeni tasarımını gözler önüne sermişti. Şimdi ise telefonun şeffaf kılıfı sızdırıldı. Majin Bu isimli kaynağın paylaştığı , iPhone 17 tasarımında önemli 3 detayı bizlere gösteriyor.

iPhone 17’nin şeffaf kılıfı böyle olacak

Paylaşılan görsele baktığımızda, kılıfın şimdiye kadar ortaya çıkan tüm sızıntılarla uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Dikkati çeken ilk şey, arka üst kısmı tamamen kaplayan kamera kısmı. iPhone 17’de kameraların en solda, sensör ve flaşın en sağda yer aldığı bir kamera kurulumu göreceğiz. Zaten en önemli değişiklik de bu.

İkinci dikkat çeken şey ise MagSafe sistemini çevreleyen bölümdeki değişiklik. Eski kılıflarda burada ortasında çizgi bulunan bir yuvarlak görürdük. Ancak iPhone 17 Pro’da bu değişecek ve beyaz renkli dikdörtgen şeklinde bir alan göreceğiz. Buna ek olarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni kordon kayışlarına uyumlu olacağı da görülebiliyor.

Tabii ki bunun bir iddia olduğunu, resmî kılıf olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Gerçek çıkıp çıkmayacağını 9 Eylül akşamı öğrenceğiz. Apple etkinliğini beklerken lansman hakkındaki tüm içeriklerimize göz atabilirsiniz.
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/08/31/iphone-17-pro-clear-case-leak/
