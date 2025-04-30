Yeni iPhone 17 serisine ait en gerçekçi görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan video kamera çubuğu ve ultra ince gövde gibi detayları gözler önüne serdi.

Apple’ın 2025 model iPhone serisi için geri sayım devam ederken iPhone 17 Pro’ya ait olduğu söylenen yeni maket videoları da gelmeye başladı. Son yayınlanan video, iPhone 17 serisinde bizi nelerin beklediğine dair bazı dikkat çekici detaylar sunuyor.

Paylaşılan maket görsellerine göre iPhone 17 Pro’nun arkasında, yatay şekilde yerleştirilmiş bir kamera çubuğu yer alacak gibi görünüyor. Benzer bir tasarımın ise serinin ekstra ince modeli olması beklenen iPhone 17 Air ya da diğer adıyla iPhone 17 Slim’de de karşımıza çıkması muhtemel.

iPhone 17 Pro tasarımı ortaya çıktı

Söz konusu modelin 5,5 mm ile 5,6 mm arasında bir kalınlığa sahip olacağı bilgisi paylaşıldı; bu da onu iPhone 16 Pro’ya göre oldukça daha ince bir model hâline getirecek. Aynı zamanda videoda iPhone 17 Air’in USB-C bağlantı noktasının alt kısımda ama tam ortada olmayacak şekilde yerleştirildiği görüldü. Hoparlör deliklerinin sayısının azaltıldığı da dikkat çeken bir başka detay olarak öne çıktı. Bu tercihlerin, cihazın iç tasarımında yapılan değişikliklerle ilgili olduğu belirtildi.

Öte yandan, iPhone 17 Pro ve Pro Max maketleri, genel hatlarıyla iPhone 16 Pro’ya oldukça benzer bir görünüm sergiledi. Ancak cam ve metal birleşiminden oluştuğu söylenen yekpare gövde tasarımına bu maketlerde yer verilmedi. Bugüne kadar ortaya çıkan tüm maketler ve sızdırılan teknik çizimler, benzer bir tasarımı gözler önüne serdi. Bu nedenle son videoda paylaşılan detaylar da iPhone 17 serisinde karşımıza çıkabilecek tasarım unsurları arasında yerini aldı.