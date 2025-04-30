Meta, Llama 4 tabanlı yapay zekâ sohbet uygulamasını iPhone ve iPad kullanıcılarına özel olarak bağımsız şekilde kullanıma sundu.

Meta, iPhone ve iPad kullanıcılarına özel yepyeni bir yapay zekâ sohbet uygulaması sundu. Llama 4 modeliyle desteklenen "Meta AI" uygulaması, kullanıcılara yazılı ve sesli sohbet deneyimi sunuyor.

Meta, kısa süre önce Meta View uygulamasını sonlandırarak yerine Meta AI'ı getirdi. Daha önce Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi platformlarda yer alan yapay zekâ sohbet botu, artık bağımsız bir uygulama olarak iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

Meta AI, sesli ve yazılı sohbetin yanı sıra görsel üretimini de destekliyor

Meta AI, ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini gibi yapay zekâ platformlarına alternatif olmayı hedefliyor. Uygulamada, kullanıcıların yapay zekâ ile oluşturdukları içerikleri paylaşabilecekleri bir Discover akışı da bulunuyor. Llama 4 modeliyle desteklenen yeni uygulama, daha kişisel ve doğal bir sohbet deneyimi sunmayı amaçlıyor. Yapay zekâ ile yazılı veya sesli sohbet edilebiliyor; ayrıca görsel oluşturma ve düzenleme işlemleri de doğrudan bu sohbetler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Uygulamada, gerçek zamanlı veri erişimi bulunmamasına rağmen test edilebilecek bir çift yönlü sesli iletişim demosu yer alıyor. Meta ise bu özelliğin kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla deneme aşamasında olduğunu belirtiyor. Meta AI uygulamasını kullanabilmek için ise bağımsız bir Meta hesabı oluşturmak yeterli.

Facebook ve Instagram hesapları uygulamaya entegre edildiğinde, daha kişiselleştirilmiş yanıtlar alınabiliyor. Yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilen bu özellik, paylaşılan bilgiler ve kullanıcı etkileşimlerine göre çalışıyor. Discover bölümünde oluşturulan içerikler ise yalnızca kullanıcı tarafından paylaşılması tercih edildiğinde görünür hale geliyor.