iPhone'larda Şifrenin Aşılmasına Sebep Olan Güvenlik Açığı

Bir güvenlik meraklısı, Apple'ın iOS 12 güncellemesinden sonra güvenlik kodunun bypass edilebildiğini keşfetmişti. Şimdi de, 12.0.1 güncellemesinde bir açık buldu.

Jose Rodriguez adlı İspanyol güvenlik meraklısı, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru iOS 12'de bir güvenlik açığı keşfetmişti. Bu açığı kullanan kişiler, telefona fiziksel olarak erişebilmeleri halinde rehbere ve fotoğraflara erişebiliyordu.

Apple bu açığı 12.0.1 yamasında kapattı ama bu esnada daha kolay kullanılabilecek bir açık verdi. Üstelik yeni açığı kullanan kişiler, eriştikleri resimleri Apple Messenger ile gönderebiliyor.

Yeni açığı kullanmak çok daha kolay olduğu için bütün iPhone kullanıcıları bu tarz hareketlere açık. Artık güvenmeyen bir sevgili mi olur, meraklı bir arkadaş mı olur, anne baba mı bakar o kısmı artık şansa kalmış.

Yeni açığı engellemek için, Siri'yi ana ekranda devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır. Güncelleme getirilip açık kapatılana kadar tek çözüm bu gibi görünüyor.