SoftBank kurucusu Masayoshi Son ile Steve Jobs arasında yaşanan bir muhabbet, ilk iPhone'un hayata geçirilmesini özetliyor.

SoftBank'ın kurucusu Masayoshi Son, Apple'ın tarihindeki en önemli anlardan birine, anlatmış olduğu bir anısında dikkat çekti.

Anlattığı hikâyeye göre SoftBank’ın kurucusu Masayoshi Son’ın zamanında Steve Jobs'a ilk iPhone'a yönelik çizimleri vermesi, hemen ardından da Japonya’daki dağıtım haklarını SoftBank’a kazandıran vizyonu, teknoloji dünyasının kaderini değiştiren olaylardan biri olarak kabul ediliyor.

Masayoshi, iPhone'a yönelik çizimlerini Jobs'a sundu

2005 yılında Kaliforniya’da gerçekleşen bir toplantıda Masayoshi Son, Steve Jobs’a büyük bir ekranı olan ve Apple işletim sistemini kullanan bir mobil cihaz fikrini sundu. Sunduğu cihaz temelde ilk iPhone'a dönüşecekti ancak Masayoshi Son bundan habersizdi. Steve Jobs, Masayoshi Son'ın çizimini "Şu boktan çizimini gözümün önünden çek. Benim kendi çizimim var." diyerek reddetti.

Masayoshi Son buna rağmen ısrarcı yaklaşımlarını sürdürdü çünkü Steve Jobs'ın kendi çiziminden etkilendiğini fark etmişti. Başka bir toplantıda Steve Jobs'tan yazılı olmayan bir söz almayı başardı. Eğer Apple bir telefon geliştirirse, Japonya’daki dağıtım hakları SoftBank’a ait olacaktı. Masayoshi Son, Steve Jobs'ın bu sözü "Masa, sen delisin. Ama önce sen geldin. Sana vereceğim." cümlesiyle verdiğini söylüyor.

Masayoshi, iPhone'un Japonya dağıtımını üstlendi

Bu söz üzerine Masayoshi Son büyük bir risk alarak SoftBank’ı Japonya pazarında güçlü bir marka yapacak adımı attı. Şirket, Japonya'daki Vodafone haklarını 17 milyar dolara satın aldı ve bu yatırım birkaç yıl içinde büyük ölçüde karşılığını verdi. SoftBank, yerel ağlarla uyumlu iPhone 3G’nin Japonya’daki dağıtım haklarını alarak teknoloji dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Teknoloji dünyasının iki dev ismini bir araya getiren bu anı, büyük risklerin büyük ödüller getirebileceğinin önemli bir göstergesi.