iPhone SE 4'ün ekranında çentiğe mi yoksa dinamik adaya mı sahip olacağı konusunda ünlü bir ekran analistinden açıklama geldi.

Apple, bu sene en son 3 yıl önce yenilediği uygun fiyatlı telefonu iPhone SE’nin yeni neslini tanıtacak. Dördüncü nesil olarak gelecek cihaz hakkında şimdiye kadar çok fazla sızıntı görmüştük. Tasarımının baştan aşağı değişerek iPhone 14’e benzeyeceği konuşuluyordu.

Ancak bazı konularda belirsizlik vardı. Öyle ki başta cihazın ekranının çentikle geleceği söylenirken sonrasında tıpkı şu anki iPhone’lar gibi dinamik adaya sahip olacağı söylentileri artmıştı. Hangi şekilde geleceği merak edilirken bugün güvenilir bir kaynaktan daha bilgi geldi.

Yeni iddiaya göre iPhone SE 4, çentikli ekranla gelecek

Doğru sızıntılar yapmasıyla tanınan ekran analisti Ross Young’ın aktardığına göre iPhone SE 4 modeli, son zamanlarda çıkan iddiaların aksine çentikli ekranla gelecek. Çentiği son olarak iPhone 14 modelinde görmüştük. Zaten yeni SE’nin de ona benzetilmesi planlanıyordu. Bu yüzden pek şaşırtmadı diyebiliriz.

Telefonda beklediğimiz diğer özelliklerden de kısaca bahsedelim. 6,06 inç ekranla geleceği düşünülen iPhone SE 4’te, 8 GB RAM yer almasını bekliyoruz. A18 işlemci de görebiliriz. Bu şekilde Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine destek sunacağı söylentileri var. Arka tarafında 48 MP’lik tekli kamera kurulumu da yer alması olası.

iPhone SE 4’ün ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak son söylentiler, nisan gibi gelebileceği yönünde.