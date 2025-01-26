Apple'ın fiyat performans modeli iPhone SE 4'ün tasarımı kanlı canlı bir şekilde gün yüzüne çıktı.

Apple’ın fiyat performans modeli iPhone SE serisinin yeni üyesi iPhone SE 4 büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. “iPhone 16E” olarak da adlandırılabileceği öne sürülen bu yeni model, sızdırılan bir video ile yeniden gündeme oturmuş durumda.

Video, telefonun tasarımını gözler önüne sererken aynı zamanda bu zamana dek telefona dair çıkan söylentilerin birçoğunu da doğruluyor.

iPhone SE 4'ün sızan videosu:

Videoda iPhone SE 4’ün ön tarafının iPhone 14’e oldukça benzediği ancak arka kısmında farklı bir tasarıma yer verildiği görülüyor. Arka tarafta tek kamera dikkat çekerken, bu tercihin maliyeti düşük tutmak amacıyla yapılacağı daha önce gün yüzüne çıkmıştı.

Bunların yanı sıra iPhone SE 4'ün 8 GB RAM'e sahip olacağı ve bu sayede Apple Intelligence'ın gelişmiş yapay zekâ yeteneklerini destekleyeceği belirtiliyor.

Söylentiler yeni iPhone SE’nin önceki modele göre biraz daha pahalı olacağı yönünde ancak telefonun hâlâ iOS ekosistemine yeni katılacak kullanıcılar için uygun fiyatlı bir seçenek olarak kalacağı düşünülüyor.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Türkiye fiyatı ne kadar olursa almayı düşünürdünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.