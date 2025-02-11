Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli, sızdırılan kılıf görselleriyle ortaya çıktı. Yeni iPhone SE 4 modeli ile ilgili detaylar netleşti.

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli SE 4’ünün tasarımı, ortaya çıkan yeni sızıntılarla netleşti. Ünlü kılıf üreticisi Spigen’in yanlışlıkla yayımladığı görseller, cihazın tasarımına dair önemli detayları gözler önüne serdi.

Kısa süre içinde yayından kaldırılan ancak internette hızla yayılan bu görseller, iPhone SE 4’ün yenilenen tasarımını net bir şekilde ortaya koydu.

iPhone SE 4, klasik tasarıma veda ediyor

iPhone SE 4, önceki modellerde yer alan fiziksel ana ekran tuşunu (home button) kaldırarak tam ekran tasarıma geçiyor. Çentikli ekran yapısıyla gelen yeni model, iPhone 8’i andıran klasik tasarımı geride bırakıyor. Tuş düzeninde büyük değişiklikler bulunmasa da Apple’ın önceki modellerde yer alan Sessize Alma Anahtarı’nı (Alert Slider) kaldırarak yerine Eylem Tuşu’nu (Action Button) eklediği görülüyor. İlk olarak iPhone 15 Pro serisinde kullanılan bu tuş, farklı işlevler için özelleştirilebiliyor ve kullanıcılara daha geniş kontrol seçenekleri sunuyor.

Donanım tarafında iPhone SE 4’ün, iPhone 14’te kullanılan 3.279 mAh batarya ile geleceği belirtiliyor. Bu, SE 3’te bulunan 2.018 mAh bataryaya kıyasla önemli bir kapasite artışı anlamına geliyor. Cihazın gücünü Apple’ın en yeni A18 çipinden alacağı ve 8 GB RAM ile destekleneceği iddia ediliyor. Aynı zamanda iOS 18 ile gelecek olan yapay zeka destekli özelliklerin bu modelde de bulunması bekleniyor.

Kamera tarafında ise iPhone SE 4’ün tek bir 48 MP arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Kamera performansı konusunda net bir bilgi bulunmasa da, rakip modellerin daha gelişmiş kamera sistemleri sunduğu biliniyor. Önümüzdeki dönemde iPhone SE 4’e ek olarak Pixel 9a, Galaxy A36 ve Nothing Phone (3a) gibi modellerin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Orta segment akıllı telefon pazarında rekabetin giderek artacağı ise aşikâr.