Apple bugün iPhone 15 ve diğer yeni ürünlerini tanıtacak. Peki Apple'ın "Heyecapcanlı" ismini verdiği etkinlik nasıl takip edilecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple için büyük gün geldi. Şirket bugün, "Heyecapcanlı" (Wonderlust) olarak isimlendirdiği etkinliğini resmen gerçekleştirecek. TSİ 20:00'de başlayacak etkinlik, iPhone 15 ailesiyle birlikte Apple'ın yepyeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapacak.

Peki Apple'ın bu akşam gerçekleştireceği lansmanı yakından takip etmek isteyen tüketicilerin ne yapması gerekecek? Bu etkinlik hangi platformlar üzerinden canlı yayınla paylaşılacak?

iPhone 15 tanıtımı nereden izlenebilir?

Apple, Heyecapcanlı etkinliğini geçmişte yaptığı hem kendi internet sitesi hem de YouTube üzerinden servis edecek. Ayrıca Apple TV uygulaması üzerinden de lansmanı takip edebileceksiniz. Etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden takip etmek isteyen kullanıcıları buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

YouTube'dan yayınlanacak canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz