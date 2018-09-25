iPhone X, Batarya Ömrüyle Yeni Nesil iPhone'ları Tokatladı

Büyük umutlarla duyurulan, buna karşın yeterli inovasyona sahip olmaması ve oldukça fahiş fiyatıyla tepki çeken iPhone Xs ve Xs Max, batarya konusunda kardeşinden geri kaldı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve bu ayın başında satıştan çekilerek yerini iPhone Xs ve Xs Max'e bırakan iPhone X, batarya ömrü konusunda haleflerinden üstün durumda. Anyı parlaklık, sürekli 4G bağlantısı ve eş zamanlı web tarayıcı kullanımıyla 3 telefon arasından en iyi performansı iPhone X gösterdi.

Yeni Nesil Amiral Gemilerinin Batarya Süreleri

iPhone XS'in 9 saat 41 dakika, XS Max'in ise 10 saat 38 dakika dayanabildiği bu teste geçtiğimiz yıl tabi tutulan (aynı ayarlarda) iPhone X ise 10 saat 48 dakika batarya ömrüne sahipti. Apple'ın ilk 5'e yalnızca iPhone XS Max'i sokabildiği kapışmanın galibi ise açık ara Huawei P20 Pro olmuş görünüyor.

Her ne kadar Apple, amiral gemilerinde 10-11 saat standardını yakalamayı sürekli başarsa da kullanıcıların 10.000 TL'lere varan bedeller ödediği ürünlerden çok daha fazlasını beklediği aşikar.