iPod'un Daha Önce Hiç Görmediğiniz Prototipi

Panic; iPod'un daha önce hiç görmediğiniz iddia ettiği bir prototipini paylaştı. iPod'un 20. yılını kutlamak amacıyla prototipi paylaştığını kaydeden Panic, prototipin 20 yıldır ellerinde olduğunu iddia ediyor.

Apple, günümüzde iPhone'dan Macbook'a kadar neredeyse her alandaki cihazları ile bilinen bir marka. Fakat markanın eskiden en popüler ürünlerinden olan iPod'ları ne yazık ki artık o kadar da çok rağbet görmüyor.

Üretilen ilk iPod, zamaına göre oldukça minimal bir şekidle üretilmiş ve oldukça beğeni toplamıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Bir blogda paylaşılan görsel, iPod'un ilk prototipinin nasıl gördünüğü bizlere gösterdi.

Prototip, orijinal iPod'un tanıtıldığı tarihten sadece 2 ay öncesine ait

Panic’ten bir yetkili olan Cabel Sasser, bir iPod prototipine ait bir görsel paylaştı. Görünüşe göre Panic, uzun bir süredir elinde bulunan bu iPod prototipini, iPod’un 20. yılı şerefine dünyanın geri kalanıyla sonunda bugün paylaşmayı uygun görmüş. Sassel, bu iPod prototipinin Panic’in ellerine nasıl geçtiğine dair ise hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor.

Sasser’ın 3 Eylül 2001 tarihine ait olduğunu belirttiği prototipin, ürünün geliştirme döngüsünün sonlarına ait olmasına rağmen, orijinal iPod versiyonuna kıyasla sarı renk ve oldukça da büyük olduğu dikkat çekiyor.

Panic'in 20 yıldır elinde bulunduğunu iddia ettiği iPod'un imza yazılımıyla çalışan prototipin ekranının sol üst köşesinde minik bir kaydırma düğmesi bulunuyor. Buna ek olarak cihazın sağ tarafında dikey olarak konumlandırılmış birkaç tane de dokunsal düğme mevcut. Ayrıca prototip, orijinal iPod’un piyasaya sürülmesinden sadece 2 ay öncesine ait.

Prototip, FireWire ve standart bir kulaklık bağlantısı dahil olmak üzere orijinal iPod’da da bulunan bağlantı noktalarının birebir aynısına sahip. Cihazın ekranı, sarı renkli kasanın geri kalanına kıyasla son derece küçük duruyor; ancak iPod’un ekranı ile karşılaştırılabilir gibi görünüyor. Cihazın iç düzeni ise, piyasaya sürülen iPod’unkisi ile oldukça benzer; ancak cihazın içinde oldukça geniş bir boş alanın olması da dikkat çekici.