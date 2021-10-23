Kullanıcı gizliliği hakkında kötü bir şöhret edinen Facebook’un adı bu sefer de Google ile yan yana anılıyor. Elde edilen bilgilere göre Facebook ve Google işbirliği yaparak Apple’ın kullanıcılarına sağladığı gizliliği atlatmaya çalıştı. İki dev şirketin amacıysa kişiye özel reklamcılıkta birleşiyor.

Son yıllarda tartışma konusu olmaktan vazgeçmeyen Facebook, bu sefer de Apple ile atışmaya giriyor. Ancak bu sefer yalnız değil. 2020 yılının Aralık ayında Google’a karşı açılan bir davada şirketin piyasalarda gizli anlaşmalara girerek müzayedelere hile karıştırdığı öne sürülmüştü.

Davanın ana konusu Google ve Facebook’un online reklamcılıkta işbirliği yoluna gitmesine odaklanıyordu. Fakat elde edilen yeni bir bilgi ortalığı karıştırdı. İddialara göre Google ve Facebook birlikte hareket ederek Apple’ın kullanıcılarına sağladığı gizliliği delmeye çalıştılar.

Google ve Facebook, Safari’nin gizlilik araçlarını atlatmaya çalıştılar:

Apple, geçtiğimiz yıllarda kullanıcılarına gizlilik sunmak için ürünlerine çeşitli koruma önlemleri eklemişti. Bunlardan biri de Safari’ye eklenen ve kullanıcıların aktivitelerini izlemek için izin gerektiren Intelligent Tracking Protection 2.0’dı. Buna ek olarak Apple’ın geçtiğimiz yaz çıkardığı “Uygulama Takibi Şeffaflığı” ile kullanıcılar aktivitelerinin uygulamalar tarafından izlenmesini engelleyebiliyor.

Elbette bu tarz kullanıcı gizliliğini artıran önlemler de Facebook gibi reklam üzerinden para kazanan şirketler için kötü haberdi. Elde edilen bilgilere göre Google ve Facebook birlikte çalışarak Apple cihazlarda çerez engeli bulunan web tarayıcılarının gizliliğini atlatıp kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaya çalışıyorlardı. Google, “Dünya genelinde gizlilik kuralları hakkında verdiğimiz destekte oldukça şeffaf olduk.” diyerek kendini savunsa da son zamanlarda kullanıcı gizliliği hakkında kötü şöhret edinen Facebook ile adının anılıyor olması şirket için pek de iyiye işaret etmiyor.

Ortaya çıkan bu bilgilerin ardından ünü iyice dibe vuran Facebok ve teknoloji devi Google'a ne tür bir yaptırım uygulanacağı ise henüz bilinmiyor.